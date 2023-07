Quel impact écologique pour les boites à histoires ?

C'est un fait désormais connu : tous les choix, toutes les actions humaines ont un impact sur l'environnement, qu'il est souhaitable, voire impératif, de limiter au maximum.

Les appareils électroniques, par leur fabrication, leur transport, leur utilisation de l'énergie et leurs usages, représentent des empreintes carbone potentiellement élevées. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep), les appareils électroniques pèsent ainsi entre 64 et 92 % de l'impact environnemental du numérique.

Depuis quelques années, les boites à histoires se sont multipliées sur le marché, avec des spécificités plus ou moins nettes d'une offre à l'autre. La plupart sont préchargées avec un certain nombre de récits, comme Lunii, qu'il est possible de compléter grâce à une connexion WiFi, ainsi que le propose Merlin, ou en enregistrant soi-même des lectures, comme le suggère Bookinou.

Les éditeurs se sont rapidement positionnés sur le créneau, à commencer par le groupe Bayard, qui s'est associé avec Radio France autour de l'enceinte Merlin. Récemment, deux autres maisons d'édition jeunesse ont présenté leurs modèles : l'école des loisirs, avec Max, et Auzou, avec une Boite à Héros.

L'enthousiasme des maisons d'édition se comprend aisément : l'explosion du livre audio numérique pour les adultes suggère un phénomène reproductible auprès des plus jeunes. Par ailleurs, l'envie parentale d'éloigner les enfants des écrans s'accorde avec ces « radios » dénuées de lumière bleue et d'ondes générées par les connexions WiFi.

Ces appareils restent néanmoins électroniques : ils renferment une carte électronique dans une coque en plastique, autant d'éléments dont la fabrication ou même l'assemblage ne sont pas nécessairement réalisés en France. D'autant plus qu'une partie de l'édition jeunesse française exporte largement sa production imprimée, notamment en Chine.

Les boites à histoires que nous avons examinées pour cet article affichent des conditions de fabrication différentes. Pour calculer l'empreinte carbone d'un produit, il est nécessaire de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son existence, de l'extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication jusqu'à sa fin de vie.

Outre les matières premières et leur transformation, le lieu de fabrication, le transport, l'emballage et le recyclage éventuel ont une influence certaine sur l'empreinte carbone.

Lorsque l'on se tourne vers les boites à histoires, certaines d'entre elles mettent en avant une fabrication française, dont Merlin, assemblée en Bourgogne (à Saint-Fargeau) avec du plastique français produit dans le Puy-de-Dôme. Du côté de Lunii, « depuis octobre 2020, plasturgie, carte électronique, assemblage et packaging sont réalisés en France », explique-t-on.

Bookinou, pour sa part, travaille avec la société française Altyor (Orléans) pour la fabrication, qui possède son usine en Chine. Un rapatriement vers le site français est toutefois en cours d'étude, nous précise-t-on. Auzou et l'école des loisirs fabriquent tous deux leur boite respective en Chine.

D'une manière générale, les composants électroniques proviennent d'Asie, mais Lunii travaille avec BMS Circuits, dans le Pays Basque, pour l'assemblage de la carte électronique, quand Merlin fabrique la sienne dans le Nord–Pas-de-Calais, à Béthune.

Du côté des matières, le plastique reste malheureusement la norme, malgré un impact environnemental assez important. Merlin, qui s'appuie sur du plastique français, précise qu'« afin de ne pas gaspiller de plastique, les coques et les boutons présentant des défauts sont broyés et injectés à nouveau, afin d’être utilisés dans de nouvelles enceintes ».

Recycler des appareils défectueux

Pour la fin de vie des appareils et le recyclage, Bookinou récupère les produits défectueux, réparés et reconditionnés à Orléans, et ensuite donnés à des associations et des hôpitaux pédiatriques. Lunii, pour sa part, finance l'organisme Eco-systèmes, qui prend en charge le recyclage des produits, quand Merlin garantit la réparabilité de son enceinte en cas de défaut sous garantie, à Saint-Fargeau, et finance l'organisme Citeo.

Pour la seconde vie, Merlin ne dispose pas encore de programme, « mais cela fera l’objet d’une prochaine réflexion », nous indique-t-on, tout comme l'utilisation de plastique recyclé.

Chez Auzou, aucun dispositif de recyclage n'existe, mais « nous sommes sur le sujet sur le moyen terme (cela se compte en mois) », assure l'équipe. Pour Max, l'école des loisirs n'a pas mis en place de « dispositif particulier [...] concernant le recyclage, mais nous avons bien sûr un SAV pour gérer les retours, problèmes et réparations via le site internet », nous précise la maison.

