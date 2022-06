Avec l'achat de Findaway, Spotify se lance officiellement dans le livre audio 

La stratégie d'expansion de Spotify était annoncée dès 2019 : devenir la première plateforme audio au monde. Cela débuta par le podcast, et l'acquisition d'Anchor et Gimlet, puis, par une diversification à grand frais pour se distinguer de la concurrence, et améliorer les marges.

Mais le diffuseur ne compte pas s'arrêter là : il a en effet finalisé l'achat du distributeur de livres audio Findaway, amorcé en novembre dernier. L'acquisition, en attente des autorisations, était initialement prévue pour le quatrième trimestre de 2021.

Dans un communiqué, Spotify a vanté le potentiel de cet achat : « Sa technologie permettra de propulser Spotify dans le secteur en pleine expansion des livres audio, avec des opportunités de marché considérables. » Selon Nir Zicherman, responsable commercial des livres audio, « [n]ous pensons qu'il s'agit d'une occasion unique de faire découvrir les livres audio aux auditeurs de musique et de podcasts du monde entier et de développer considérablement ce marché ».

La stratégie de Spotify pour s'étendre dans ce segment s'accélérerait donc, puisqu'il dévoilait, le 14 juin dernier, avoir racheté la société britannique Sonantic, spécialisée dans le développement de la synthèse vocale basée sur l'intelligence artificielle. De quoi fournir des solutions automatisées de la lecture d'audiobooks.

Findaway a fait ses premiers pas en 2005 avec Playaway, un lecteur de livres audio MP3 préchargé. Aujourd'hui, la société affirme disposer de plus de 325.000 titres de livres audio, provenant d'éditeurs du monde entier. Lors de la Journée des Investisseurs 2022, Daniel Ek, PDG, a déclaré que Spotify s'attend à ce que ce format fournisse « des marges saines, supérieures à 40 %, et qu'ils soient très rentables pour l'entreprise ». Face à Audible, ils souhaitent « étendre le marché, et créer de la valeur pour les utilisateurs et les créateurs ».

A LIRE : Spotify : actionnaires, n'écoutez que ma voix (pas celle de la Bourse)

« L'infrastructure technologique de Findaway permettra à Spotify de développer rapidement son catalogue de livres audio et d'innover en matière d'expérience pour les consommateurs, tout en offrant aux éditeurs et aux auteurs de nouveaux moyens de toucher un public dans le monde entier », conclut la firme. Selon la plateforme de streaming, le marché des livres audio devrait passer de 3,3 milliards de dollars à 15 milliards de dollars d'ici 2027.

Crédits : Unsplash / @felipepelaquim