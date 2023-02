Seuil de Tolérance : là où les corneilles vous surveillent

Dans la petite réserve autochtone de Cradle River, le quotidien de Jeremiah Camp ne tient qu’à quelques rituels. Son macchiato et son brownie, qu’il déguste religieusement tous les matins au Piggy, la brasserie du coin ; le flash info de Florence, serveuse au Piggy, qui remplace aisément celui de la radio. Sans oublier son travail d’orfèvre au cimetière, dans lequel il enlève chaque jour les croix posées sur les tombes des enfants, morts au sein des « pensionnats » tenus par l’Église Catholique.

Jeremiah Camp, dit « l’Oracle », a la faculté de lire l’avenir, un pouvoir qu’il proposait autrefois pour des milliardaires, le groupe Locken. Un jour, ses prédictions sonnent la mort de plusieurs d’entre eux. Son passé le rattrape : doit-il se résoudre à reprendre ses anciennes activités, marquant la fin de sa retraite paisible au sein de Cradle River ?

La réserve, avec ses roulottes humides, sa communauté et ses intrigues, est un décor astucieusement placé pour évoquer, sous couvert de la retraite de Jeremiah, les sévices infligés aux Premières Nations — traumatisées par ces orphelinats glaçants destinés à évangéliser et assimiler les enfants autochtones au cours du XXe siècle. Connus pour leur violence, ils voulaient « tuer l’indien dans le cœur de l’enfant », et ont laissé des séquelles tangibles.

Avec Seuil de Tolérance, Thomas King, auteur de descendance Cherokee, évoque deux histoires en une. Celle, réelle, du quotidien vécu par ces communautés dans les réserves canadiennes, et une autre, plus fictive, plus fantastique, un fil rouge menant le lecteur au cœur des interrogations de Jeremiah.

Ce dernier ne dit plus un mot, mais ses réflexions dévoilent un personnage complexe et haut en couleur, qui maîtrise le sarcasme et le passif agressif à la perfection. L’ensemble des personnalités donne d’ailleurs des accents lumineux et renversants à ce long roman : de la petite Lala, une intelligente fillette qui ne sait pas dire non à de la glace à la vanille, à Nutty, chez qui l’humidité de la roulotte a provoqué une lourde pneumonie.

Est-ce l’ambiance, sourde et lourde, ou l’impression d’être constamment à quelques minutes d’une terrible tempête, qui font de ce roman un indispensable pour comprendre les revendications des Premières Nations ?

Des femmes, des hommes, reclus, dont même les roulottes sont menacées pour construire des centres commerciaux — un projet mené par un maire détestable et dont la devise « Bob est dans le coup », veut tout dire. Au-dessus de leurs têtes, les corneilles, symbole mystique marquant dans la culture indienne, veillent au moindre de leurs faits et gestes.

Seuil de Tolérance est un livre qu’on apprend à aimer. Pour son écriture et son style singuliers, pour sa très bonne traduction de Daniel Grenier, et pour son évocation, sans filtre, de l’Histoire et des conséquences terribles des pensionnats catholiques.

Laissant le lecteur songeur et désabusé, le roman invite inconsciemment à faire un travail de mémoire plus poussé en France, où les répercussions de ces « écoles » particulières ne sont pas les plus étudiées : selon la Commission de vérité et de réconciliation, entre 3000 et 6000 enfants y seraient morts.