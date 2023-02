Andreï Makine : l’îlot Crimée  

« Au contact des Français, on apprend à être malheureux gentiment. » Emil Cioran, Syllogisme de l’amertume.

Dans la Nice russe, un vieil homme se souvient de la Crimée de 1913 où il passait les vacances avec son père, grand avocat, et sa belle mère Lera. À la villa Alizé, c’est la gaieté de l’aisance ; l’adolescent Valdas découvre les adulteries, devine l’attraction des corps, écoute les peintres se plaindre des bourgeois qui, espérons-le, achèteront. Lera trompe son bien plus âgé mari avec un comédien, et ce n’est pas si important. Rien n’échappe à la logique théâtrale de la vie, même pas le sacré. Le dévoilement est rude.

Les premiers émois sur les berges une nuit, alors que des contrebandiers tentent de se dérober des forces de l’ordre. L’une d’eux, Taïa, s’est plaquée contre lui pour le cacher. Un souvenir obsédant. Où (re)trouver ce réel sans artifice ? Les bas-fonds ?

Crimée en 1914, 100 ans avant son annexion par la Fédération de Russie. Il retourne à Saint-Pétersbourg, des fiançailles sont prévues avec la jolie Kathleen : « C’est pendant ces jours-là qu’il crut avoir composé ses meilleurs poèmes. »

On connaît la suite : la guerre, la révolution qui transforma l’empereur en « citoyen Romanoff ». L’officier Valdas est entraîné dans le mouvement, du côté des Russes blancs, contre les Rouges ; Real Madrid - Liverpool. Kathleen a refait sa vie et le soldat est de retour en Crimée pour combattre.

La Villa Alizé ? « Les Rouges y ont ouvert une cantine pour leurs soldats... » Et Taïa, retrouvée, l’aide à se cacher : « Le bruit retentit, ils interrompirent leur étreinte, prêts à se lever, à se défendre, puis s’unirent de nouveau, comprenant que c’était une bourrasque qui avait fait dégringoler le seau. Ce retour à l’enlacement devint, allait-il se dire des années plus tard, le vrai début de leur amour. »

Un texte de pure nostalgie

L’ancien calendrier du titre, c’est le Julien avec son insouciance et son aveuglement, remplacé en 1918 par le grégorien, « pour renouer avec “le temps dans lequel vivaient les pays civilisés”, selon Lénine ». Dans cette transition entre les deux temporalités, deux semaines ont été dégagées du monde. Un amour bref, vertigineux, sacrificiel, condamné, non charnel, idéal, comme dans beaucoup d’œuvres de Makine.

Ces Russes de l’exil devenus chauffeurs de taxi dans le Paris des années 20, cette épopée ramassée en est le récit, sans apitoiement ni complainte. Le prix Goncourt 1995, 7 ans après son arrivée en France, est toujours à distance de ses sentiments pour mieux préserver son lyrisme du criard. Il nous force à valider, une fois encore, le cliché sur les Russes rudes et vibrants.

« Au bout d’un an, lui vint l’impression de lire un grand livre nocturne où les héros reprenaient les mêmes rôles et paroles. “Les mystères de Paris”, pensait-il avec ironie. Des histoires banales ou extravagantes, les chagrins qu’on cherchait à partager, des larmes, des mines d’ennui, des souvenirs formés et déformés qu’il aidait à faire surgir chez les noctambules épuisés. Ces fuyants spectacles l’intriguaient de moins en moins. »

La vie qui file avec ses amours passagers et ses ordinaires péripéties ; la guerre qui reprend avec ses actes de résistance, et « la chance d’avoir connu une vie selon l’ancien calendrier. » Un texte de pure nostalgie, comme peut visiblement l’écrire un académicien français de 65 ans, qui rappelle Le regard d’Ulysse de Theo Angelopoulos.

Son personnage traversa deux mondes, deux éphémérides, accompagné du souvenir de cette péninsule au parfum de l’enfance ; et l’amour fixé dans un visage, fauché comme un épi de blé.

L’écriture est sereine, tranquillement littéraire, précise. Le romantique Valdas est revenu de tout. Une vie trop vite remplie. L’Histoire à hauteur d’homme, et la même profession de foi et de tempérament qui parcourt toute l’œuvre de l’écrivain sous pseudonyme : s’oublier dans autrui, pour autrui.