La Grande Librairie explore la liberté d'expression

Après Éloge de l’irrévérence et Le droit d’emmerder Dieu, l’avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, clôt la trilogie de ses plaidoiries et publie Traité sur l’intolérance (Grasset). Ce texte, c’est celui qu’il a prononcé en appel du procès des attentats de janvier 2015. L’avocat rappelle ses combats par une lecture attentive des textes fondamentaux de l’Islam. Un livre poignant et essentiel sur la liberté d’expression.

Pauline Hillier publie un roman inspiré de sa propre histoire, Les Contemplées (La Manufacture de livres). 2013, Tunis. Arrêtée avec d’autres Femen à la suite d’une manifestation, la jeune autrice est conduite à La Manouba, la prison pour femmes. Dans sa cellule, qu’elle partage avec vingt-huit autres codétenues, elle n’a pu garder qu’un livre : Les Contemplations de Victor Hugo. Dans les marges de ces poèmes, Pauline Hillier rend hommage à celles qui se sont unies face à l’injustice des hommes. Une leçon d’écriture et d’humanité.

Irène Frachon est pneumologue au CHU de Brest et lanceuse d’alerte sur l’affaire du Mediator. Elle publie Mediator, un crime chimiquement pur, une bande dessinée écrite avec Éric Giacometti et François Duprat (Éditions Delcourt). Près de 15 ans après avoir révélé le scandale de ce coupe-faim toxique, Irène Frachon raconte avec minutie son long combat contre les laboratoires Servier, tandis que le procès en appel est toujours en cours.

Roberto Saviano, l’auteur de Gomorra, publie Crie-le ! (Gallimard). Depuis plus de dix ans, il est menacé de mort pour avoir dénoncé l’emprise et les méthodes de la mafia napolitaine. Il se penche cette fois sur 30 figures choisies pour leur exemplarité, leur courage et leur dignité. Autant de cris qui s’adressent à tous ceux qui veulent s’engager pour un monde plus juste, pour qu’ils ne renoncent jamais à leurs convictions.

Cette semaine, rencontre avec deux libraires féministes et engagées : Anouck Aubert et Maud Pouyé. Elles ont créé, en 2018, la librairie « Les Parleuses » à Nice.