La Renaissance du sexe, tout une histoire

Une analyse sociologique sur quatre siècles, qui a nécessité plus de vingt ans de recherches, tant sur les évolutions de notion et de conception de la famille que sur celles de la sexualité, de parenté, de genre et ce en Suisse, terrain d’étude principal, mais également en France et plus largement en Europe.

L’objectif est de réfléchir sur les facteurs historiques qui pèsent jusqu’à aujourd’hui sur notre vie sexuelle et nos modèles de parentalité, et notamment sur l’héritage des grandes révolutions de la fin de l’époque moderne.

- Sandro Guzzi-Heeb, chapitre 10, Héritages des révolutions

Cette étude met clairement deux concepts en évidence, le premier est que nous ne pouvons pas entrer dans chaque foyer de l’époque moderne et qu’il est donc vain de vouloir en tirer des faits nets et précis. Le second est qu’il est évident que les Églises et pouvoirs en place se sont invités dans la vie intime des peuples. Libre à vous, à la lecture de ce livre, de voir si c’est toujours le cas, mais, hier comme aujourd’hui, il semble évident que « les relations complexes entre les interprétations différentes du domaine sexuel et les conditions économiques, sociales, politiques et religieuse qui les influencent » sont prégnantes.

« Tout jugement général reste en réalité conditionné par des valeurs subjectives, de classes, de milieux, elles-mêmes liées à une certaine éducation, à des convictions ou des idéaux », aujourd’hui nous parlerions aussi de catégories socio-professionnelles (CSP).

Mais qu’est-ce qui fait qu’à un moment donné le sens même de famille a changé ? Non pas radicalement, certes, mais assurément. Pour l’historien de Lausanne le mariage légitimé par l’institution dès 1639, le recours au coït interrompu et donc à la contraception, qui est une véritable révolution, puis le droit au divorce expliquent en soi les grands changements des concepts de sexualité et de famille.

Les messages des Lumières, dont ceux d’un célèbre Suisse, Rousseau, vont également passer par là ainsi que les idéaux de la Révolution française qui vont évidemment franchir les frontières. Enfin, l’essor du romantisme, dont une des pionnières est également suisse, la dame de Coppet, Madame de Staël, vont également finir par marquer les esprits. Ceux des classes supérieures, dans un premier temps, puis de toute la population.

L'historien des sciences Edward Shorter reprend ces causes pour tenter d’expliquer les changements apparus au XVIIIe siècle et la naissance de la famille dite moderne. Nous y retrouvons des changements socio-culturels, l’évolution des relations parents-enfants ainsi qu'une certaine émancipation des femmes (que l’ère Napoléonienne mettra de nouveau à mal). L'ouvrage aborde également l’essor de l’industrialisation et donc l’économie des pays.

Si la jeunesse peut trouver plus facilement un emploi salarié, alors elle s’émancipe plus vite du carcan parental. Cette « disponibilité de numéraire tend à élargir les bases d’une société agraire, à permettre plus d’autonomie aux jeunes, à les rendre moins dépendants de l’héritage » et donc, des mariages arrangés et de l’obligation à la relation consanguine. Ces arrangements permettaient aux biens de rester, si ce n’est dans une même famille, au moins dans un même groupe.

Ce que remettra Napoléon au goût du jour en réinstaurant le pouvoir héréditaire.

De Luther, qui comparait volontiers les jeunes filles au bétail que les pères devaient garder, à la chasse aux sorcières de la part de pouvoir politiques faibles, des Églises et couronnes qui souhaitaient gouverner leurs sujets à tout prix jusqu'aux nouvelles formes de travail, cette étude montre qu’il y a souvent bien plus que vous, l’amour, le romantisme et la confiance mutuelle sous votre couette.