Bienvenue à Blackheath, pour la course au libre arbitre

Entre les nobles de titre, les banquiers et autres profils respectés ou redoutés, naviguent les servants et servantes de la demeure. Ce soir, les festivités battront leur plein. Et, ce soir, Evelyn Hardcastle mourra.

Notre narrateur se réveille au milieu de la forêt, déboussolé, perdu, blessé. « Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Je me tiens dans une forêt, protégeant mes yeux du crachin. Mon cœur cogne, j’empeste la transpiration et mes jambes tremblent. J’ai dû courir, mais je ne me souviens pas pourquoi. »

Aucun souvenir de son identité, aucun souvenir pour justifier sa présence en ces lieux. Aucun souvenir tout court, d’ailleurs. Il se sent en danger, observé par une ombre derrière les arbres, comme si un regard malveillant s’était fixé dans son dos. Pourtant, il semble seul. Il ne reste en lui qu’un terrible sentiment de peur – et ce nom, qui s’échappe du fond de sa gorge : Anna. Un nom rassurant, familier, mais à qui appartient-il ?

Ce n’est que plus tard que la réalité va lentement se dévoiler au protagoniste de ce roman ; et tout commence lorsqu’un homme masqué s’adresse à lui : « Nous sommes déjà passés par là à de nombreuses reprises, vous et moi, plus que je ne puis m’en souvenir. »

Un homme qui lui donne alors des instructions pour espérer se sortir de ce labyrinthe temporel. Notre narrateur a huit jours, pas un de plus, pour résoudre ce mystère. Trouver la raison qui poussera à l’assassinat d’Evelyn Hardcastle. Et, s'il ne parvient pas à découvrir la vérité, il reviendra au premier jour, la mémoire effacée, et devra tout recommencer. Encore.

Alors que la situation semble déjà particulièrement compliquée, une autre épine se plante dans son pied : notre narrateur découvre qu’il est piégé dans le corps d’un inconnu. Et, chaque matin, il se réveille dans le corps d’un autre étranger – avec les avantages et les limites de chacun. L’un est âgé et incapable de courir, l’autre est un banquier souffrant de surpoids, un autre encore ne sait pas contrôler sa colère, ses appétits et ses addictions.

Pire encore : on lui apprend que deux autres personnes sont elles aussi coincée dans cette boucle temporelle, avec le même objectif que le sien. Ainsi débute une réelle course contre la montre. Et, rapidement, le narrateur comprend que lui, comme ses adversaires, ne sont que des pièces perdues sur un immense échiquier. De la même manière, Evelyn Hardcastle n’est pas la seule personne en danger ; au contraire, le sang ne cesse de couler. Comment diable élucider un crime si complexe tout en évitant de se faire tuer ?

Malgré un nombre impressionnant de pages – pas moins de 500, il y a donc de quoi faire –, le premier roman de Stuart Turton est une réussite qu’on s’empresse de lire. Chapitre après chapitre, on se rapproche de la résolution de ce mystère qui, au départ, ressemble à un nœud de secrets impossible à défaire. Chaque hôte devient une nouvelle fenêtre ouverte sur ce jour fatidique, avec ce pas en avant vers la vérité qui se cache derrière le meurtre d’Evelyn Hardcastle. Et la conclusion… Eh bien, à vous de voir.

D’ailleurs, plutôt que la surprise face à certains retournements de situation, c’est plutôt la finalité de ce roman qui séduit : ou, plus simplement, c’est voir tous les éléments parfaitement s’aligner pour créer un puzzle complexe et saisissant. En filigrane, il montre la capacité de changer de l’être humain.

Au départ, notre protagoniste semble coincé dans cette boucle temporelle et, avec les premiers hôtes, croit voir que tout est déjà écrit : où se trouve, alors, la liberté de penser ? d’agir ? Le libre arbitre est comme perdu, égaré en chemin sans la possibilité de retrouver. Pourtant, la réalité est toute autre – et c’est tant mieux.

Car le narrateur parvient finalement à modifier le cours des évènements, à déjouer les machinations et, finalement, à trouver la solution.

Avec Les sept morts d'Evelyn Hardcastle, Stuart Turton réussit un beau texte, intelligent, efficace et qui se lit avec beaucoup – oui, beaucoup – d’impatience.