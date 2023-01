Raphaël Haroche : une année en hiver  

« Je prends à nouveau mon regard sérieux et profond. » Deux frères : l’un entre en première, Leonard, l’autre en sixième, Nicolas. Ils quittent la babouchka pour l’internat suisse du Rocher, école privée d’élite pour la jeunesse dorée et quelques rares boursiers.

Le novice Nicolas compte parmi ces privilégiés. Hypersensible, avec son fond de teint et « sa morphologie bizarre, dérangeante », c'est un virtuose du piano. Léonard, le narrateur est plus mélancolique, dur, sexuel, avec un sens de l’observation émotive des plus aiguisés et un sens de la contradiction à toute épreuve.

Le père est parti en Guyane et la mère est décédée dans un accident de voiture. Léonard en a réchappé avec quelques séquelles physiques et morales. Elle hante le récit comme une vieille photo dans un album. Le train plie, destination le Rocher, un mec se branle devant une barre d’immeuble, « une nouvelle liberté ».

La toile de fond, ce sont le Grand Combin, le Cervin, Le Doigt de Dieu ; et les années 90 de la Guerre en Afghanistan, du Mur de Berlin, de Stallone, d’Indiana Jones, de Tchernobyl, de Mike Tyson vs Buster Douglas, de Gun’s and Roses, de Jimmy Connors, de Nastassja Kinski, du couple Ceausescu, des Supermodels, Naomi Campbell, Christy Turlington… Les dates coïncident, Raphaël Haroche nous raconte la fin de son état d’adolescent.

Ce fils de parents avocats et éditeurs met en scène les rejetons de la haute bourgeoisie corrompue. La tsarine sa camarade est désabusée comme beaucoup de Russes. Elle s’effondre avec l’URSS, dans sa petite misère. Stefano, autre enfant de riche, est un borderline grandiose et malaisant. Léonard et lui se fascinent réciproquement dans une relation ambiguë. Le regard porté sur ce qui entoure le narrateur est incisif, méfiant et plein de loyauté.

Raphaël Haroche sait construire la tension dans une scène, comme dans un périple en train imaginaire, l’ascension d’un glacier, ou un bizutage. À travers la peinture de cet univers privilégié, entre drogues, alcools et coucheries, l’écrivain raconte cette honte de tous les jeunes pénétrant la classe sociale supérieure.

La babouchka débarque avec « son accoutrement de romanichel, ses sacs de voyage en plastique ». « Ma grand-mère demande un thé Earl Grey, elle prononce Earl Grey comme si elle connaissait ce bon vieux Earl en personne. »

On aperçoit déjà l’adaptation au cinéma de cette chronique de la jeunesse tourmentée et banale, réalisée par son auteur. Les images sont là, jusqu’au cliché. Certaines figures imposées pourraient contenir une sonante distance sans ironie, ou bien l’inverse.

Le style est simple, direct : le texte trouve une certaine dimension dans sa violence et sa grande sensibilité, telle une scène de larmes particulièrement réussie. On devine parfois la nécessité du remplissage.

Les réflexions ne sont pas très élevées, comme celle d’un chanteur de variété sur un plateau télé, sauf quand il parle des Hommes : « Je me méfie des hommes petits, ils ont forcément une revanche à prendre sur la vie. » Ou : « La fonction du bizutage, un rite de passage, comme les baptêmes ou le service militaire, quelque chose qui vous rattache à un groupe, (...) S’en abstraire, c’est se retrancher de la communauté des hommes. »

Mieux que de bien raisonner, il a su créer une atmosphère, parfois des moments suspendus, ce qui a bien plus de valeur.

DOSSIER - Uchronie biographique : les figures littéraires du passé plongées dans un monde moderne