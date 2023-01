S'indigner ou Agir”, une conférence en hommage à Stéphane Hessel

L’indignation est devenue un cri de ralliement en Europe et au-delà. Avec la participation de proches de Stéphane Hessel et de personnalités issues de divers horizons, cette conférence sera l’occasion de débattre sur l’engagement et les nouvelles formes de mobilisation à l’heure où des questions cruciales engageant l’avenir de la planète agitent le monde. Où sont passées les figures de référence en mesure d’inspirer et de mobiliser ?

Au-delà des postures et polémiques, qu’en est-il de l’engagement ? Qui sont celles et ceux qui entreprennent des actions concrètes et efficaces, qui s’engagent ? L’engagement, c’est précisément ce qui a guidé la vie de Stéphane Hessel sur près d’un siècle. Ce qui le passionnait, c’était l’avenir, les jeunes qu’il incitait à agir, à cultiver le dialogue et l’ouverture, à croire en leur capacité à changer le cours des choses. Une vision du monde à laquelle Reporters d’Espoirs et Sciences Po souhaitent rendre hommage lors d’une conférence inédite le 17 janvier.

Cette dernière se déroulera à Sciences Po, au sein de l’amphithéâtre Chapsal, de 18h30 à 20h. Elle s’inscrit dans le cadre du dispositif du parcours civique, obligatoire dans le cursus universitaire à Sciences Po.

Au cours d’un débat animé par François Saltiel, journaliste chez France Culture, et aux côtés de Christiane Hessel, Claude Alphandéry, résistant, activiste de l’économie sociale et solidaire, Pia Benguigui, diplômée de de Sciences Po et ex-présidente du Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire (RESES), Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, co-auteur avec Anne Muxel du livre Une jeunesse engagée, Flore Vasseur, auteure, réalisatrice du documentaire Bigger than us et bien d’autres (Pascal Lemaître, dessinateur ; Cyril Mokaiesh, chanteur, compositeur), il s’agira de balayer toutes ces questions pour commencer, ou continuer, à s’engager dans la construction du monde de demain.

« Sciences Po, c’est l’école de l’engagement. Nos étudiants sont les artisans de la réparation du monde et se mobilisent notamment dans des associations humanitaires, caritatives ou encore de défense de l’environnement. Depuis sa fondation il y a plus de 150 ans, notre institution a toujours eu la vocation de former, par son approche interdisciplinaire unique, des citoyens éclairés, des responsables indépendants, capables d’une action réfléchie pour affronter les enjeux du monde contemporain », souligne Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po.

Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d’Espoirs et coauteur d’Engagez-vous ! avec Stéphane Hessel, commente pour sa part : « Reporters d’Espoirs met la lumière sur les problèmes, difficultés, dysfonctionnements, tout autant que sur les femmes et les hommes, associations, entreprises, collectivités, qui agissent et mettent en œuvre des initiatives porteuses de solutions économiques, sociales, écologiques. Stéphane Hessel se retrouvait dans cette démarche et encourageait ce “journalisme de solutions” : être capable de dire non, s’indigner, pointer les dysfonctionnements ; dire oui, s’enthousiasmer, construire. »

Pour vous inscrire, cliquez ici !

Crédits photo : Stephan Rothe CC BY SA 2.0

DOSSIER - Le centenaire du chef-d’oeuvre de James Joyce, Ulysse