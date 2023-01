À Rouen, la célèbre librairie de “Monsieur Rêve” fermera

Depuis 25 ans, la librairie Le rêve de l’escalier propose des livres d’occasions rares à petits prix, des conseils et une humanité que les habitués n’oublient pas de préciser. « Mais sans ce lieu magique, le monde sera moins beau... Il faut qu’on puisse continuer à rêver, on a besoin de vous, Michaël ! » peut-on lire sous le post Facebook qui annonce la fermeture de l’établissement, situé rue Cauchoise, à la fin janvier.

Aux commandes depuis 15 ans, « Monsieur rêve » organisait des événements, des conférences, des concerts dans sa boutique de 50 m². Un surnom, dont l’origine se trouve dans un reportage de France 3 d’il y a une dizaine d’années, qu’il n’a pas volé.

Et pour cause, le sucès était au rendez-vous et il ne doit pas fermer boutique pour des raisons financières. « Mon propriétaire a vendu les murs du Rêve de l’escalier… j’ai dû anticiper mon départ » précise-t-il. Un départ le 31 janvier donc. En attendant, tout doit disparaître !

Et l’entreprise est de taille. En un mois, plus de 30.000 ouvrages doivent disparaître : BD, livres de poche, mangas, livres anciens, collections de prestige.

« Pour vendre tous les livres avant le 30 janvier, je vais mettre en place 3 systèmes » explique Michaël Féron : une remise de 50 % sur les livres jusqu’à épuisement, la possibilité d’acheter des livres pour une association type Emmaüs ou une cagnotte Leetchi pour les clients qui habitent trop loin.

Une stratégie qui porte ses fruits puisqu’en quelques jours, plus de 1500 clients ont poussé les portes de la petite boutique pour repartir les bras chargés de livres et manifester leur soutien.

La fin du mois de janvier s’annonce similaire, Monsieur rêve ne veut pas finir dans le pathos ou dans les pleurs, c’est pourquoi il invitera des amis musiciens pour « refermer le chapitre en beauté ». Lui, n'a pas de plan B : « je me donne deux ou trois mois pour me poser, digérer, et me réinventer. Je rebondirai comme je l’ai toujours fait. Une chose est certaine : je continuerai dans le partage, je continuerai à distiller du rêve ».

