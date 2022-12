Avant le film, Les Trois Mousquetaires - La série sur France tv

Dans une série théâtrale insolite qui bouscule les stéréotypes, découvrez les Trois Mousquetaires comme vous ne les avez jamais vus !

Le synopsis de la série :

Nous sommes en 1625. Dans toute l’Europe, huguenots et catholiques s’affrontent. Louis XIII, jeune encore, a confié la gestion du royaume de France à son ministre : le cardinal de Richelieu. Pendant ce temps, la reine Anne d’Autriche languit dans les longs couloirs du Louvre. Au même moment, un jeune homme quitte sa province, il est jeune, il est brave, il est irascible, dans son œil brillent l’audace et la fierté gasconne, il se nomme D’Artagnan...

Les Trois Mousquetaires – La série, l’adaptation par le Collectif 49701 du plus célèbre des romans de Dumas sous la forme d’une série théâtrale insolente, populaire et drôle, est ici réadaptée pour l’écran. Rien ne sera comme on s’y attend : les mousquetaires n’auront ni cape ni épée, les gardes du cardinal y seront incarnés par la police nationale, Anne d’Autriche sera flanquée d’une camériste travestie, et Milady aura de faux airs de l’héroïne de Kill Bill.

Les acteurs jouent tous plusieurs rôles, et le théâtre est ici une force de liberté qui permet aux auteurs et aux réalisateurs de puiser à mille références, de renverser les clichés, et surtout de rendre justice à l’énergie débridée, bordélique et joyeuse de ces mousquetaires, qui « mourraient sur place plutôt que de rendre leur épée ».

Avec Guillaume Pottier (Athos et Buckingham), Charles Van de Vyver (Porthos), Robin Causse (Aramis et Rochefort), Maxime Le Gac-Olanié (D’Artagnan), Eléonore Arnaud (Anne D’Autriche et Milady), Kristina Chaumont (Constance Bonacieux), Antonin Fadinard (Tréville), Grégoire Lagrange (Louis XIII), Jade Herbulot (Richelieu) et Clara Hédouin (Vamp).

La série, produite par les Films Jack Febus, est réalisée par Clara Hédouin, Jade Herbulot, Élie Girard et Théo Comby Lemaitre.