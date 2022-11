L’indépendance des États-Unis ou le jeu de dupes des nations 

Démarrons tout de suite par les sujets qui fâchent. Si la traduction par Bernard Frumer semble excellente, nous regrettons une biographie succincte de Beaumarchais tout à fait approximative qui semble plutôt être tirée de la pièce, jamais jouée, de Guitry (mais réalisée au cinéma par Brisville et Molinaro) que d’une biographie en bonne et due forme telle qu’a pu la produire Maurice Lever, pour ne citer que lui.

Mais passons. Faire une biographie fiable de trois hommes sur 384 pages relèverait tout à fait du miracle. Mais pourquoi intégrer le chevalier d’Éon dans le titre plutôt qu’un Benjamin Franklin ? C’est une question que je laisse ouverte, les lectrices et lecteurs que vous serez me répondront peut-être. Quant à savoir où le Washington Post y a trouvé du Monty Python, dites-moi aussi. Mais passé cette petite critique négative, ce livre reste à lire, ne serait-ce que pour faire la connaissance de Silas Deane.

« Deane est le héros de cette histoire », c’est ce que le titre aurait dû nous dire car il s’agit bien de la partie la plus étoffée et la plus convaincante — du fait des nombreuses sources — du livre qui n’est rien d’autre qu’une volonté de l’auteur de réhabiliter un homme à qui les États-Unis d’Amérique doivent beaucoup, un homme qui sacrifia sa fortune, sa famille, ses illusions et sa vie pour une idée : la liberté !

Je pourrais vous résumer sa vie en quelques lignes, je préfère vous laisser la découvrir. Sachez juste que c’est à cet homme que le Congrès des États-Unis (qui n’existait pas encore vraiment) confia le rôle de partir pour la France afin d’acquérir l’approvisionnement nécessaire à une armée de 25 000 hommes et de convaincre la monarchie, Louis XVI et/ou son ministre des Affaires étrangères, Charles Gravier de Vergennes, de soutenir la cause américaine.

Il devra seul se débrouiller, dans un pays dont il ne parle pas la langue, pour se créer un réseau tout en étant surveillé de près par les Anglais et trahit par ses compatriotes, jaloux de sa réussite. La « chance » mettra sur sa route un homme aussi idéaliste que lui, Beaumarchais, qui réussira à envoyer aux États-Unis plus d’une quarantaine de navires chargés de « mousquets, de plomb, de poudre, de silex, de canons, de bombes, d’uniformes, de casquettes, de bottes, de bas, de boucliers, de tentes, de couvertures, de pelles, de chariots et d’allumettes pour équiper une armée de 30 000 hommes » car, comme vous le lirez ici, ceux qui souhaitaient l’indépendance manquaient de tout sauf d’ego.

Il faudra plus d’un demi-siècle pour que justice soit rendue à Silas Deane et probablement ce livre pour en comprendre les tenants et aboutissants ; Beaumarchais reste, quant à lui, bien moins connu que Lafayette aux USA et bien plus connu en France comme dramaturge.

Un livre à lire, vous qui ne serez plus déçu puisque prévenu, pour découvrir les succulents jeux de dupes qui ont permis, on ne sait par quel miracle, à « Franklin [de] signer en novembre 1782 le traité de Paris mettant fin à la révolution et reconnaissant l’indépendance américaine. »

Il en est du destin des nations comme celui des hommes, le hasard peut y être pour beaucoup…