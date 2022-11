Moïse ou la Chine, un monde sans Dieu

La façon de voir de la Chine et celle de l’Occident sont incommensurables. Chinois et Occidentaux ne peuvent qu’être dans un étonnement l’un envers l’autre, ils ne peuvent se comprendre réellement. Ce livre fait bien apparaître cette étrangeté totale.

L’idée de Dieu est constitutive de l’Occident : trois religions, dites « du Livre », structurant le rapport au monde, avec un sens de l’histoire (Adam et Ève, le déluge… etc.), un sens de la vie, un but de l’humanité…

La Chine est étrangère à cette perception et vit dans une tout autre « cosmogonie », on pourrait dire. Si l’on prend le IIe millénaire avant notre ère, la dynastie des Shang honore le soleil, la lune, les étoiles, le vent, la pluie, les nuages… etc. Et quatre directions : l’Est, l’Ouest, le Nord et le Sud. C’est assez semblable aux croyances des autres cultures humaines de l’époque.

Mais alors que, par un long travail, des philosophes entre autres, les Occidentaux ont « rassemblé » tous les petits dieux locaux dans un dieu unique, les Chinois ont mis la terre sous domination paisible, sous protection, autrement dit, du ciel. L’homme est alors un élément d’un monde qui n’a pas de sens et n’en a pas besoin. L’homme a pour tâche, pour autant qu’il ait une tâche, de préserver ce monde, de le respecter et l’entretenir.

Pas de récit, le temps ne coule pas pour additionner les choses, si possible en avantages à l’homme. Pas de Parole, on ne s’adresse pas à un être initiateur, donc pas de prières. Le culte honore l’ascendance, les ancêtres, celles et ceux par qui nous sommes passés. Le rite est « la conduite individuelle qui s’y conforte en silence à l’ordre du monde, codifié comme il est en une harmonie hiérarchique ».

François Jullien nous offre une découverte sobre et complexe de cette manière chinoise d’être au monde, nous offre cette altérité si riche et assez inconnue, il faut bien le dire.