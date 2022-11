L'etrange bibliotheque, une nouvelle endiablée

Très occupée dans la lecture d’un épais ouvrage, c’est, à l’évidence, avec peu d’amabilité qu’elle répond au jeune garçon qui lui rend deux ouvrages qu’il avait empruntés, vérifie leur état, complète les fiches de prêt et s’apprête à reprendre ostensiblement sa lecture.

Alors, quand le jeune garçon lui dit qu’il souhaiterait emprunter d’autres ouvrages, c’est avec un brin d’agacement et un ton définitif qu’elle l’envoie dans les sous-sols vers un bureau auquel il n’avait jamais eu accès auparavant.

Là, un vieil homme impressionnant, autoritaire et un peu sinistre se propose de chercher les livres pour lui.

Mais les livres correspondant à la demande du garçon présentent l’inconvénient de ne pouvoir être emportés pour une lecture à domicile : ils doivent être lus sur place. Et leur épaisseur ne laisse planer aucun doute sur le fait qu’ils ne pourront pas être lus avant la fermeture quotidienne toute proche de l’établissement.

Malgré les affirmations du jeune garçon qui argue de l’inquiétude de sa mère si elle ne le voit pas rentrer comme d’habitude à leur domicile, le vieil homme inflexible refuse qu’il s’en retourne chez lui et lui impose une lecture sur place dans une pièce qui ressemble à une prison. Dont il ne pourra sortir que s’il a appris les trois ouvrages par cœur.

Comme Birthday Girl que j’avais tout autant adoré, Belfond nous propose cette courte nouvelle d’Haruki Murakami dans une édition enrichie d’illustrations qui ponctuent le texte et contribuent, par leur graphisme et leur noirceur à rendre quelque peu oppressante cette visite à la bibliothèque qui n’aurait dû être qu’une simple formalité.

L’auteur nous entraîne dans un univers parallèle un peu angoissant et, par le biais des passages d’une poésie et d’une douceur extrême dont il ponctue cependant son récit, il accentue le contraste des situations rendant d’autant plus noire et pesante l’ambiance qui règne dans les sous-sols de l’établissement

Kat Menschik, illustratrice allemande, a d’ailleurs parfaitement senti et retranscrit dans ses illustrations les facettes de ce dérapage de la normalité autour de ce jeune garçon dont la gentillesse et l’obéissance, que sa mère lui a enseignée, n’ont pas préparé à pareille incursion dans un univers trouble. Les noirs le disputent aux bruns foncés que rehaussent (rarement) des ocres plus clairs et du rouge éclatant. Tout n’est donc pas sombre de manière définitive.

Des personnages secondaires apparaissant dans le récit apportent un peu de soutien au jeune garçon comme dans un rêve éveillé. Comme pour l’accompagner dans une nouvelle phase de sa vie, une phase où il s’éloigne des douces et tendres préoccupations permanentes de sa mère. Comme pour lui faire prendre son envol personnel, en le détachant du cocon rassurant de cette présence maternelle attentionnée et l’ouvrir au monde qui ne fera pas preuve de toute cette bienveillance mais dans lequel des preuves différentes de sollicitude lui seront données.

Les papillons de Kat Menschik m’ont semblé correspondre à cet envol dont toute tendresse n’est pas exclue, au contraire. Ce livre se lit d’une traite, trop vite, au rythme d’une nouvelle endiablée dont l’écriture incisive et rapide qu’en a produit Hélène Morita, la traductrice, contribue largement à la qualité du récit.