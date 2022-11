Pour la promotion de son livre, Michelle Obama répondra à Leïla Slimani

A l’occasion de la sortie mondiale de son nouveau livre, Cette lumière en nous (Flammarion - Ndlr : le nom des traducteurs n'a pas été communiqué), Michelle Obama a donné à C à vous, sur France 5, et Brut., une interview exclusive menée par Leïla Slimani.

L'interview sera diffusée en intégralité et en simultané sur France 5 et Brut., le mardi 15 novembre à 20.45. Leïla Slimani, sur le plateau de C à vous, reviendra avec Anne-Elisabeth Lemoine sur cette rencontre exceptionnelle.

Après le succès mondial de Devenir (trad. Odile Demange et Isabelle D. Taudière) ses mémoires, l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama partage dans son nouveau livre des conseils, des histoires et des stratégies efficaces pour rester optimistes et sereins face aux incertitudes du monde actuel.

Des récits personnels inédits issus de son expérience de mère, de fille, d'épouse, d'amie et de première dame et des réflexions pertinentes sur le changement, l'adversité et le pouvoir.

Édité chez Flammarion, Cette lumière en nous sera disponible en librairie le mardi 15 novembre. Le livre a été traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Karine Lalechère et Julie Sibony.

Crédits photo : France Télévisions