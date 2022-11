Le classique Homme invisible de H.G. Wells, de nouveau au cinéma

Aux États-Unis, il a été acquis par Screen Media, en Allemagne, Dolphin, et en Inde, Superfine films. 101 Films, qui a cédé les droits durant l’American Film Market (AFM), conserve les droits pour la Grande-Bretagne.

Produit au Royaume-Uni par M&M Film Productions, le film mettra en scène les acteurs Mhairi Calvey, notamment vus dans Braveheart, David Hayman, Mark Arnold ou encore Mike Beckingham.

Des dizaines d’adaptations

« Nous savions qu’une vision aussi unique de cette histoire mondialement appréciée serait attrayante pour le marché international, et nous sommes extrêmement heureux de voir autant de premières ventes à l’AFM », a déclaré Andy Lyon, PDG de 101 Films, auprès de Deadline.

Et d’ajouter : « C’est une réinvention intrigante créée par la brillante équipe de M&M Film Productions, avec une distribution solide et des photographies incroyables. Nous sommes impatients de parler à plus d’acheteurs ici à Santa Monica de l’opportunité de L’Homme invisible sur leur territoire. »

Dans les années 1890 en Angleterre, Adeline, une jeune femme britannique, abrite un ancien collègue de la faculté de médecine un peu particulier : il s’est rendu invisible. Isolé, la folie guette, jusqu’à envisager de créer un règne de meurtre et de terreur à travers la ville. Adeline est la seule à connaître son existence...

Il existe plus d’une dizaine d’adaptations, plus ou moins fidèles, de l’œuvre, du Voleur invisible de Ferdinand Zecca et Segundo de Chomón de 1909, en passant par le classique de James Whale de 1933, une version soviétique de 1984 ou de Carpenter en 1992, jusqu’au Hollow Man de 2000 par Verhoeven . Et dernièrement, Invisible Man par Leigh Whannell en 2020. On compte également plusieurs séries, dont Invisible Man, diffusée en France en son temps sur TF1.

Enfin, côté bande dessinée, on peut citer l'adaptation de 2017, L’Homme invisible, de Dobbs et Chris Regnault, paru chez Glénat dans la collection H.G. Wells. H. G. Wells est considéré, par beaucoup, comme rien de moins que le père de la science-fiction contemporaine.

Crédits photo : shando. (CC BY-SA 2.0)