The Wicker Man, film culte d'après un livre de David Pinner, adapté en série

Ritual, livre de David Pinner paru en 1967, était devenu pour le cinéma The Wicker Man : on y suit l'enquête d'un policier (Edward Woodward) consacrée à la disparition d'une jeune fille, sur une petite île écossaise. Il fait la connaissance de Lord Summerisle (Christopher Lee), le maître des lieux, mais se heurte au silence des habitants...

Réalisé par Robin Hardy, scénarisé par le romancier Anthony Shaffer d'après le livre de son confrère David Pinner, The Wicker Man est considéré comme une pépite du cinéma d'horreur et Christopher Lee lui-même y voyait l'un des rôles les plus marquants de sa carrière.

Studiocanal, qui détient les droits sur le film de 1973, a accepté le projet d'une nouvelle adaptation, sous la forme d'une série de huit épisodes coproduite par Urban Myth Films et The Imaginarium. Propriétaire de la première société, le scénariste Howard Overman doit superviser la transposition : par le passé, il a notamment signé la série The War of the Worlds (2019), d'après H.G. Wells.

Cette nouvelle version de l'œuvre signée par Overman offrira « un point de vue totalement original sur cette communauté lancée à corps perdu dans un folklore païen. Si l'histoire est très différente, la série se confronte aux mêmes thèmes du sacrifice, de la superstition et du rituel, qui étaient au cœur du film original », assure-t-il dans un communiqué.

Pour l'instant, ni la date de passage en salles ni le diffuseur ne sont connus.