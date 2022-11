Grazia Verasani : la privée Giorgia fouine et farfouille Bologne

Raisons pour lesquelles Madame Fraschi s’est adressée à Giorgia : de la filoche facile pour la privée qui se réjouit d’une avance substantielle dans son porte feuille.

Dans le bus, en rentrant de son rendez-vous, Giorgia l’œil attiré par un gros titre du journal que lit sa voisine : le cadavre de femme a été découvert dans un jardin public. Or cette femme, Giorgia l’a connue. Il y a longtemps ! Du fond de ses souvenirs, son surnom, « la fille aux crapauds », lui revient en coup de poing.

Sitôt rentrée chez elle, Giorgia appelle Luca Bruni, le fonctionnaire en chef de la Brigade Criminelle. Accessoirement un véritable ami avec lequel elle a eu l’occasion de « travailler » efficacement par le passé. Et Bruni sait qu’il n’est pas facile de se débarrasser de Giorgia quand celle-ci a décidé de mettre son nez quelque part ! Or, là, Bruni sait que, peut être, Giorgia ayant connu la décédée, il pourrait pêcher quelques informations utiles pour la poursuite de son enquête.

Autour de « deux barquettes de lasagnes surgelées » que Giorgia fait rapidement passer au four et « un peu de salade » qu’elle assaisonne rapidement, ces deux-là, qui ne sont pas vraiment des collègues mais qui pataugent, tous les deux, chacun de son côté, dans ces zones sombres de l’humanité, se détendent et échangent quelques informations sur l’agression de cette femme qui gagnait de l’argent en lisant l’avenir de ses clients dans les cartes ou au fond des tasses de café.

Une agression sauvagement perpétrée à coups de couteau, explique Bruni, qui exclue le crime spontané et penche plutôt pour une préméditation violente mais sur laquelle il ne dispose que de peu d’indices récupérés dans le petit square public où la victime a été trouvée par un passant promenant son chien tard dans la soirée.

Une femme « solitaire,étrange et apparemment libre » se souvient Giorgia qui l’a connue dans le quartier où, enfant, elle vivait. Une femme qui menait une vie discrète, en dehors des sentiers battus, peu encline à fréquenter des voisins dans cette cité un peu déshéritée où, au pied des immeubles les amis de Giorgia regardaient avec des yeux concupiscents cette femme « au fard à paupières sombre » et « au rouge à lèvres couleur griotte ».

Affublée d’une « assistante » que son père lui a mis dans les pattes, Giorgia fouine et farfouille dans la ville et dans ses souvenirs.

Dans les rues de Bologne, Grazia Verasani nous entraîne, aux côtés de son enquêtrice, dans la vie de deux femmes aux histoires tourmentées.

Sans, bien sûr, perdre de vue la mission (rémunérée !;..) qui lui a été confiée, Giorgia ne va avoir de cesse de traîner dans les pattes de Bruni pour s’occuper de ce qui ne la regarde pas mais qui fait remonter à la surface trop de souvenir pour échapper à l’attraction viscérale de la recherche du coupable : la « femme aux crapauds » est trop ancrée dans ses souvenirs d’enfance pour qu’elle puisse se défaire du choc de son assassinat.

Nostalgie d’un côté et, de l’autre, retrouvailles d’un cercle d’amis que le temps a délité et qui a perdu ces atomes crochus pour reformer une bande. Des vies qui sont parties à droite et à gauche rejetées par une force centripète inéluctable. Sans que, pourtant, ne soient totalement brisés les liens devenus ténus.

Plongée dans une famille banale éclatée par un divorce tellement commun mais dont les effets collatéraux ne sont jamais totalement anodins pour les adolescents qui s’y trouvent mêlés.

Des histoires de femmes que la vie et la société ont ou pourraient briser. Qui sont soit abattues, soit en train de plier dans une (impossible?) tentative de sortir la tête de l’eau, dans une quête désespérée du caillou sur lequel s’appuyer et pousser pour enfin remonter à la surface.

Des histoires de parents à côté de la plaque ou bien eux-mêmes désespérés de ne pas savoir offrir une réponse salvatrice à des questions non formulées sinon impossibles à formuler.

Des histoires de solitudes insurmontables parce que, trop souvent, les choses terribles ne peuvent pas se partager à cause de la pression sociale, familiale. Alors la détresse conduit à prendre des chemins tortueux où le danger guette à chaque pas.

Giorgia rôde partout (bien aidée en cela par son « assistante » qui est finalement bien loin de cette greluche un peu coincée et mal dégrossie que Grazia Verasani voulait nous laisser imaginer), fouille les souvenirs, décode les comportements, analyse les réactions et se faufile tranquillement vers la lumière.

Une enquête à deux visages qui permet à Grazia Verasani de glisser au passages quelques traits bien sentis et piquants à l’encontre du machisme, de la ségrégation sociale, des pressions morales, de l’exclusion sous toutes ses formes, de l’impunité achetée par l’argent, des bassesses politiques, etc., …. Bref d’assaisonner un peu toute le monde en nous proposant un roman policier simple mais efficace et remuant avec des personnages hauts en couleurs, assez atypiques et attachants.

Un agréable moment de détente.