Immersion dans la spiritualité indienne avec Bingo Palace

Aussi n’est-il pas étonnant que toute dérogation à ce rituel soit épiée avec beaucoup d’attention, raconté à l’envi par tous ceux qui ont eu la chance d’en être les témoins oculaires — et même les autres d’ailleurs… –, commenté et interprété.

Un départ précipité au volant de sa « Citation » ne pouvait manquer d’attirer tous les regards et toutes les questions.

À la poste où elle s’est, de fait, dirigée, Cheval-Jumeau qui l’a vue consulter le recueil des avis de recherches, en déchirer subrepticement une page, en faire une photocopie qu’elle a glissée très vite dans une enveloppe aussitôt jetée dans la boîte à lettres. Pas assez vite cependant pour que Josette n’ait le temps de lire la destination sur l’enveloppe : Fargo, Dakota du Nord !

Ce n’est que plus tard que tout a pu être enfin reconstitué : le passage dans une boutique où elle a acheté un cadre, le retour à son domicile où elle y a soigneusement installé la photo chipée dans le registre à la poste, ladite photo qui figurait son fils, Gerry Nanapush, récemment incarcéré et dont c’était le portrait le plus récent qu’elle avait de lui, et enfin, le destinataire de la missive, Lipsha Morrissey, son petit-fils, le fils de Gerry, celui dont tous les Chippewas étaient convaincus qu’il ne ferait rien de bon malgré les espoirs de Fleur Pillager qui voyait en lui son digne successeur, un garçon sorcier.

Et c’est vrai que, si des années d’études plus que satisfaisantes avaient pu, un temps, donner le change et l’espoir, Lipsha avait laissé passer ses chances dans des entreprises louches et avec des individus encore plus louches.

Pourtant, à la réception de la lettre de sa grand-mère, il a mis toutes ses affaires dans sa voiture, argent, radio, vêtements, livres, cassettes… et il est revenu à la réserve où il est arrivé pour le pow-wow d’hiver qui se tenait dans le gymnase où il s’est glissé parmi la foule qui ne l’a pas immédiatement reconnu comme l’un des siens. Mais il est revenu tout juste à temps pour voir sa cousine Albertine Johnson, danser avec une femme qui semble « recueill [ir] l’éclat de [sa] cousine [... le] réverbére [r et l’] éblouir » !

Aucun doute, sitôt arrivé, sitôt amoureux de Shawnee Ray.

Shawnee Ray qui doit bientôt épouser Lyman Lamartine, le demi-oncle de Lipsha, le « plus gros fromage de la réserve », un homme qui « a des mains dans tous les paniers et un nez qui flaire les combines », un entrepreneur qui a tout fait, rusé, avec lequel Lipsha entretient une relation compliquée qui ne va pas s’arranger avec ce soudain coup de foudre partagé avec Shawnee.

Pour cette nouvelle immersion dans l’univers magnifique de Louise Erdrich, la quatrième de couverture annonce que, dans ce roman, le lecteur « retrouver [a l’] amour [de l’autrice] pour le peuple indien et ses traditions ». Et là, aucun doute, c’est bien dans cette aventure que nous sommes emportés.

Voilà un monde qui, malgré les vicissitudes, malgré le dénigrement et l’abandon, l’ostracisme et le refus de l’Amérique conquérante de l’admettre en son sein, avec ses particularismes et ses différences, continue de perpétuer une culture, des croyances, un univers mental qui peuvent nous paraître (qui nous sont !) quasi inaccessibles.

Parce qu’ils semblent dépourvus de raison et de cartésianisme. Parce qu’ils ne répondent pas, plus, n’ont jamais répondu, à ces standards occidentaux. Parce qu’ils continuent de répondre aux stimuli avec des référentiels décalés qui nous déroutent. Parce que cette mise à l’écart s’est régulièrement traduite par un basculement dans l’alcool, la drogue, la violence et que ce cocktail finit toujours par un rejet en marge de notre société prompte à jeter l’opprobre sur ceux à qui on n’a jamais vraiment donné la moindre chance de se qualifier.

Le monde des romans de Louise Erdrich n’est pas un monde de « bisounours ». Ses personnages ont aussi accès aux pires comportements humains (mais on ne peut pas dire que la culture occidentale soit le monde de l’Amour, de la Raison pure, de la Tolérance et du Partage…).

Lipsha éclaire les choses ainsi : « Quand on lit un truc comme Lyman et moi, qui se serait passé [au temps des anciens grecs], il y en aurait sûrement un qui mourrait ou peut-être les deux. Mais nous, les indiens, nous avons tellement l’habitude des coups tordus intérieurs que nous nous contentons d’en rire ». Sans pour autant abdiquer.

Louise Erdrich promène ses personnages dans toutes les rues de leurs contradictions, celles où se mêlent les désirs personnels et l’emprise toujours prégnante du collectif. Ces rues où forces et faiblesses de chacun en font des marionnettes que les évènements mènent par monts et par vaux dans une sorte de tourbillon dont il est bien difficile de sortir indemne.

Les relations familiales rendues invraisemblablement compliquées par des histoires où la ligne droite généalogique n’existe pas sont autant sources de stabilité que de rupture. Elles ressemblent à s’y méprendre aux liens de féodalité de notre Moyen Âge oubliés depuis longtemps. Aujourd’hui encore mises en avant, les notions de fidélité, de loyauté sont pourtant galvaudées sans vergogne dans des pratiques qui oublient totalement la morale derrière laquelle se retranche ensuite celui qui veut justifier ses errements !

C’est étonnant de constater combien il est toujours et partout aisé de dénier à autrui, ce qu’il ne présente pas de difficulté de s’autoriser.

En regardant les choses par le prisme des regards successifs de ses personnages, Louise Erdrich montre des vérités multiples découlant de l’emprise différente sur chacun de la puissance, de la prégnance de cet environnement culturel qui a, malgré tout, réussi à survivre à la tentative d’acculturation.

Dans l’interview qu’il m’avait accordée, Craig Johnson m’avait confirmé avoir eu accès à la spiritualité indienne grâce à l’intercession de ses amis autochtones.

Cette spiritualité, j’ai le sentiment de l’avoir frôlée, encore une fois, dans ces pages de Louise Erdrich.