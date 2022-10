À la 1ère page : les invités du mois d'octobre annoncés

Dans une sphère intime recréée en studio, des écrivains et auteurs originaires des Outre-mer présentent leurs livres. À la 1ère page commence par une lecture. Puis l’invité s’interroge via son avatar – dessiné par Joël Cimarron – et se pose des questions qu’il est le seul à pouvoir formuler. Pour une meilleure compréhension de son univers de création, l’auteur nous guide dans son espace, celui qui inspire son écriture. Et pour prolonger ce cheminement intimiste, il commente 5 photos de son choix et révèle ainsi ses sources d’inspiration et certains aspects de sa personnalité.

Mercredi 12 octobre : Aurélie Bambuck, Pacotille (2022), Éditions Jungle

Dans cette bande dessinée, la journaliste Aurélie Bambuck retrace l'histoire de la traite négrière dans le royaume du Kongo au XVIIe siècle, à travers le personnage d'une jeune esclave, Nzinga, surnommée « Pacotille ». Au-delà du récit, l'auteure souhaite transmettre au jeune public une histoire de l'esclavage tout en nuances, et participer au devoir de mémoire.

Mercredi 19 octobre : Marc Alexandre Oho Bambé, Nobles de cœur (2022), Éditions Calmann Lévy

Dans ce roman graphique, Marc Alexandre Oho Bambé et Fred Ebami ressuscitent et réinventent, en mots et en images, l'histoire qui hante les mémoires depuis plus de vingt-trois ans : celle de Yaguine et Fodé. L'ouvrage raconte le pari fou de ces deux adolescents à la recherche d'une vie meilleure, retrouvés morts dans le train d'atterrissage d'un avion à Bruxelles.

Mercredi 26 octobre : Serge Tcherkézoff, Vous avez dit troisième sexe ? (2022), Éditions Au vent des îles

Dans cet ouvrage, l'anthropologue Serge Tcherkézoff revient sur les récits souvent fantasmés de « l’homosexualité » en Polynésie, qui prennent racines dans les récits de voyage du XVIIIe siècle. Dans une analyse très documentée et basée sur de nombreuses études de terrain, l’auteur déconstruit les nombreux mythes, méprises et inventions des Occidentaux liés à ces régions aux cultures millénaires et complexes.