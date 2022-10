De l'Allemagne à la France : Passe-passe, de Martine Lombard

Au fil de ces treize textes courts, le lecteur se prend de sympathie, s’énerve, s’émeut devant des protagonistes qui se ressemblent et se désassemblent. Pendant qu’un personnage fuit son lieu de naissance pour espérer « meilleur et plus beau ailleurs », il se met à cultiver un rêve qui s’avère n’être qu’un fantasme. Le statut de ces individus quittant leur pays bancal pour trouver asile en France est un fait d’actualité, qui n’appartient pas seulement à l’Histoire.

Comment réussir à lutter efficacement ? Comment exister, lorsqu’il est demandé de changer radicalement ? Quelle place prend le souvenir d’un passé qui hante ces gens ? Tous les personnages du livre de Martine Lombard semblent vivants – avant tout construits par le propre passé de l'auteure…

En effet, elle a vu le mur de Berlin. Elle l’a même traversé avant la chute : une expérience qui aura forgé sa personnalité et son univers artistique. De cette connaissance personnelle, découlent alors des mots plus justes : elle offre une vision à la fois très « ordinaire » de la vie quotidienne, autant que des épisodes forts et riches.

Chaque saynète a sa propre identité – et Martine Lombard fait le choix de se détacher des codes liés au genre. De nombreux récits restent en tête, marquant le lecteur de l’épisode auquel il vient d’assister. La mendiante et la princesse porte un titre enchanteur, évoquerant la pureté d’un conte. L’héroïne est une mère de famille traditionnelle, comme il en existe des milliers : elle se prend d’amitié pour une personne sans domicile fixe. Entre souvenirs d'antan et quotidien stressant : enfants, mari qui ne la satisfait pas, la narratrice tombe amoureuse de Daria, originaire du Monténégro.

Culpabilité et surplus d’émotions, la mendiante n’est pas vraiment seule… Ce texte chargé d’empathie révèle une sensibilité, qui parlera surtout aux lecteurs et lectrices ne redoutant pas de faire face aux plus grands tabous de la société moderne.

De ce recueil de 13 nouvelles, le lecteur gardera aussi et surtout le texte Torsten perd les pédales, qui suit le parcours de Malschewski, un père intrigué par un genre de vide-greniers et plus spécifiquement d’un objet qui attise sa curiosité. Avec son fils, ils redécouvrent le plaisir du Cannondale. La balade ne se passe pas comme prévu, entre dégustations de mûres et chute spectaculaire !

Martine Lombard signe ici une œuvre quasi autobiographique, en prenant un pas engagé. Des textes courts et marquants, où le lecteur se verra invité à remettre en question ses privilèges, sans discours moralisateur. Depuis la France et l'Allemagne de l’Est, le livre s’inspire des conflits et des relations entre les humains, qu’elles soient amoureuses ou amicales, parfois hostiles…

Plus qu’un recueil de nouvelles, ce livre s’adresse aussi à la nouvelle génération. 1989 semble proche : c’était il y a 33 ans. La plume Martine Lombard, habile et poétique, permet à son lecteur de vivre un moment authentique, avec tout ce qu’il implique. Certaines situations dérangent, puisque la vérité n’est pas toujours bonne à entendre.

Le contexte sociohistorique nécessite une certaine maturité pour pouvoir en saisir toute la subtilité. En revanche, les nouvelles générations pourront aisément parcourir cette œuvre rédigée en toute simplicité, avec un style à la portée de tous.