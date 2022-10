Sanaaq : Un récit par la première romancière inuit

Alors, elle se concentre sur sa cueillette puis, satisfaite de son travail, elle prend le chemin du retour. Son arrivée est source de joie pour Qumak, sa petite fille, qui n’a pas encore l’âge de l’accompagner pour de telles sorties, mais qui l’accueille avec de grades effusions encore amplifiées par le plaisir de déguster des baies que sa mère a cueillies à son attention

Sanaaq est veuve depuis le triste jour où son mari a disparu lors d’un voyage loin de campement après une chute accidentelle dans l’eau.

Au camp, elle a rejoint les autres membres de sa famille avec lesquels elle partage le quotidien : pêcher, chasser, fabriquer et réparer des ustensiles de cuisine, de pêche, de chasse, préparer les déplacements du campement en fonction des saisons et des besoins.

Un matin, chacun, y compris les chiens, ayant pris sur son dos sa part des affaires à déménager, tout le petit groupe familial s’ébranle pour aller rejoindre un autre groupe plus loin, de l’autre côté de la baie : un voyage harassant même si certaines choses resteront sur place, entreposées dans des caches où elles seront retrouvées lors d’un prochain retour.

Joie et plaisir accompagnent des retrouvailles qui seront, pour Sanaaq, l’occasion de se débarrasser des avances du vieil homme qui aurait bien voulu l’épouser et de rencontrer Qalingu, beaucoup plus à son goût, dont elle accepte de faire son mari.

Ce livre est un trésor.

Mitiarjuk Nappaaluk est probablement la première romancière inuit.

Ce roman, elle a commencé à « l’écrire » dans les années 1950 et ne l’a achevé que 20 ans plus tard ! Elle l’a « rédigé » en écriture syllabique inuit (écriture créée par des missionnaires protestants à la fin du XIXe siècle) que d’autres missionnaires puis finalement Bernard Saladin D’Anglure ont translittéré en graphie latine avant de le traduire et de le mettre aujourd’hui à la disposition des lecteurs que nous sommes.

Sollicitée, au départ, pour fournir aux missionnaires un lexique permettant d’élaborer un dictionnaire français/inuit, elle s’est finalement lassée de cet exercice pesant et fastidieux (mais ô combien bénéfique pour donner au monde la possibilité d’apprécier les richesses phénoménales de la langue inuit pour qualifier tous les éléments de son environnement), elle a fini par découvrir par elle-même la création romanesque en inventant des personnages auxquels elle prêtait vie dans une reconstitution fictionnelle de la vie quotidienne de son peuple et, de toute évidence, de sa propre vie comme le suggère, dans son avant-propos, Bernard Saladin D’Anglure.

Ainsi, ce n’est pas un roman « comme les autres » que vous allez découvrir. C’est une œuvre ethnologique d’une puissance incomparable, puisqu’écrite directement par une membre, devenue éminente, des Premières Nations. C’est une occasion insensée de pénétrer dans une société encore peu, sinon pas du tout, influencée par les cultures occidentales.

C’est un voyage dans le quotidien d’une civilisation fort peu polluée au contact des Blancs qui, page après page, raconte la vie de ces hommes et de ces femmes tant dans des paysages glacés des hivers de l’Antarctique que dans des terres libérées de leur couverture blanche où toute une vie s’exprime dans le court instant d’un printemps-été-automne tellement bref. Un cadre où chacun est chasseur et chassé. Où la dureté de la vie a autant d’intensité que son exubérance.

C’est au cœur du groupe que se révèle la prolixité du vocabulaire qui exprime des états transitoires de la nature que nous ne savons plus qu’exprimer par des périphrases compliquées.

C’est là que nous voyons les tensions sociales se nouer et se dénouer en prenant conscience de toute la puissance de la parole du groupe et de celle de ceux, shamans ou ancien(ne)s, qui le conduisent vers son destin.

C’est là que nous comprenons que la dextérité de Derzou Ouzala (dans le film éponyme) à construire un abri alors qu’une tempête s’abat sur lui avec une terrible rapidité n’est pas un simple effet cinématographique, mais bien une science de la nature que nous avons perdue.

Mitiarjuk Nappaaluk est l’auteure d’une vingtaine de livres nous dit la quatrième de couverture. À n’en pas douter, c’est vraiment un trésor.