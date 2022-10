Vagabonde : portrait d’une génération

Ses parents étaient des marchands ambulants, qui vendaient tant bien que mal quelques babioles ou autres confections sucrées le long des chemins, à la sortie de la mine, parfois même en faisant du porte à porte. Très rapidement, à douze ou treize ans à peine, Fumiko se joint à ces longues journées et parvient à participer à la survie de sa famille. Mais le temps passe, la richesse ne vient pas, ses parents fatiguent à cause du froid et du manque – de certitudes, de futur, de direction. Et notre narratrice ? Elle rêve d’une vie meilleure, une vie plus belle – alors elle quitte ce coin du pays où elle a grandi, là, près du port d’Onomichi, persuadée que la chance l’attend ailleurs. N’importe où, tant que c’est ailleurs.

Au fil de mois, Fumiko vogue de petits boulots en petits boulots, sent son ventre se tordre de faim, voit l’argent lui filer entre les doigts puisqu’elle en envoie une partie à sa mère. Encore jeune, elle sait pourtant qu’elle peut trouver mieux, insatisfaite de sa situation. Servante pour un écrivain, travailleuse dans une usine de jouets, serveuse dans une petite cantine universitaire – il semblerait qu’elle vit tout à la fois, goûte à toutes les expériences possibles, sans jamais trouver ce qu’elle cherche.

Tantôt mélancolique, tantôt furieuse, elle observe avec une grande lucidité la société qui l’entoure : « Pourquoi ? Pourquoi devrions-nous continuer indéfiniment à mener cette vie idiote ? Indéfiniment, dans l’odeur de celluloïd, une vie de celluloïd. Matin et soir, à vouloir étaler minutieusement ces couleurs fondamentales, enfermées dans cette usine coupée du soleil, comme des cafards, laissant bousiller notre santé et notre jeunesse, pendant des heures interminables à trimer. Rien qu’à voir les visages des jeunes femmes, j’étais déchirée de tristesse ».

Le temps passe, les rencontres et amitiés se multiplient, les amours aussi. Jeune femme libre et curieuse, elle navigue cette étrange époque qui marque le Japon : elle est ainsi bercée par les arts, les mots des poètes et des grands penseurs, et s’inspire grandement de ce qui la touche droit au cœur. Elle ponctue ses entrées journalières par des chansons ou des poèmes qui accompagnent cette exploration du monde telle qu’elle l’entreprend, qui illustrent ses états d’âme. Parfois médicale dans sa vision des choses, l’autrice chavire souvent vers une écriture plus métaphorique, plus romantique.

Et toujours, avec une clairvoyance et une sensibilité bien propre. « Je suis une femme creuse, pour vous servir... Si l’on vit sans talent, si l’on vit sans fortune, on vit sans beauté. Tout ce qui me reste c’est un corps surchargé d’énergie sanguine. Quand je m’ennuie, je me tiens en équilibre sur un pied, et comme une grue, dans le salon, je tournoie sur moi-même. »

Plus qu’un récit de vie, ce journal intime transformé en fiction – avec, semblerait-il, des changements pour semer le doute sur la véracité des évènements, notes du traducteur à l’appui –, Fumiko Hayashi offre une vision d’ensemble du Japon dans lequel elle grandit. Surtout, une description à la fois tendre et piquante des hommes et des femmes de l’époque, l’indifférence terrible du destin, le tout avec l’espoir de vivre autre chose, ailleurs.