Le radeau des étoiles : l’amitié, au cœur de la nature

« Merci de dire au shérif que Fish voulait pas tuer mon père. Mon père est chez nous dans la cuisine, par terre près de la table. Il est mort. » Des mots, griffonnés à la va-vite, avant de fuir, puisque ces enfants sont persuadés d’avoir commis le pire des crimes. Or pour comprendre, il faut prendre du recul, visualiser la situation dans son intégralité : le père de Bread, depuis le décès de sa femme, est tombé dans l’alcool et se montre physiquement abusif envers son fils. Et Fish le sait : mais, du haut de ses dix ans, comment protéger son ami ?

C’est le désespoir qui le pousse à se saisir du révolver posé sur la crédence, et viser. Tout se passe très vite ; un coup de feu, la chute, puis le silence. Et les voici qui se hâtent à travers les champs, pour récupérer tout le matériel nécessaire à leur survie ; ils sont à présent en cavale et ils ont un plan : rejoindre le père de Fish jusqu’à la caserne où il travaille. Il suffit de traverser cette forêt qu’ils connaissent si bien, dans laquelle ils ont joué chaque été depuis leur rencontre.

Sauf que Fish n’a pas tout dit à Bread, qui ne se doute pas une seule seconde de la vérité. En réalité, personne ne les attend au bout de ce périple : si Fish passe à présent ses étés chez son grand-père Teddy, c’est parce que sa mère a décidé de l’y envoyer depuis la disparition de son mari. Une perte que Fish n’a pas encore acceptée, lui qui admirait et aimait tant son père. Bien que ce mensonge lui pèse, Fish se targue d’une mission, celle de sauver son ami, et de les mener vers la liberté. Entourés par la nature, à la fois bienveillante et effrayante, les deux amis se lancent dans une aventure haletante au cœur de la forêt.

En parallèle de la fuite de Fish et Bread, d’autres personnages viennent prendre une place tout aussi importante dans ce récit. On rencontre le shérif Cal, le premier à découvrir le corps inanimé du père Breadwin. Il alerte rapidement Teddy, le grand-père de Fish : ni une ni deux, ils partent à la recherche des deux fuyards, eux aussi équipés, et à cheval – avec l’espoir de les rattraper et les ramener sains et saufs à la maison.

Plus tard, la jeune Tiffany — poétesse en herbe aux cheveux violets et préposée à la station-service — et Miranda, la mère de Fish, forment leur propre duo, et s’élancent à la suite des garçons, cette fois-ci en canoë. Miranda, qui a grandi ici, connait la rivière par cœur et sait qu’elle saura retrouver son fils. Or le chemin est semé d’embûches, et rien n’est aussi simple que de perdre devant la force des éléments.

Dans ce premier roman, Andrew J. Graff propose un récit d’aventures qui plonge au cœur de l’enfance, de la perte d’innocence. Dans Le radeau des étoiles, la nature est omniprésente, au point de devenir un personnage à part entière : c’est à son rythme que se joue l’histoire, c’est elle qui dicte quelle direction prend chaque évènement. En suivant la rivière, chaque personnage est ballotté autant par le courant que par la vie elle-même, dans toute sa complexité. Le temps passé dans la nature est impactant de bien des façons : c’est, d’abord, un moment qui permet aux garçons d’explorer leur identité, en profondeur.

Qui sont-ils, individuellement, et tous les deux, ensemble ? Que vaut réellement cette amitié qui s’est tissée entre eux ? De la même manière, les adultes de ce récit font face à leurs vices, à leurs croyances, et celles des autres. Ils progressent entre les arbres ou sur les flots, tout en progressant intérieurement.

Entre les ours, les coyotes, les moustiques, les oiseaux et les tortues ; sous la pluie torrentielle, dans la fraîcheur de la nuit ou la chaleur étouffante du jour ; dans la peur comme le courage, voilà un roman qu’on prend comme une ode à l’enfance, à l’amitié, à la vie.