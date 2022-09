Boo : journal intime de l’au-delà 

S’adressant à ses parents, notre protagoniste était surnommé « Boo » — de par sa pâleur fantomatique — par les jeunes du collège qui le harcelaient quotidiennement. Une caractéristique que lui vaut cette maladie, ce « trou au cœur », une malformation cardiaque qui l’empêche de courir comme il le souhaiterait, de manger des cochonneries. Vivant, Oliver n’avait pas d’amis, mais semblait s’en contenter, se sachant trop différent pour trouver sa place dans l’idiotie de l’adolescence. Lui, passionné par les sciences, constamment à la recherche de réponses, trouve le calme dans la récitation de ces cent six éléments, toujours dans l’ordre, comme un mantra.

Or, cette différence qui l’empêchait de se sentir accepté, la voilà qui devient un atout, ici, au Village. Dans cette vie après la mort, il rencontre d’autres jeunes qui ont chacun et chacune leurs spécificités. D’abord, Thelma, une « bienfaiseuse » qui l’accueille à son arrivée — un sourire imparfait, une gentillesse maternelle déstabilisante, des billes de couleur dans ses cheveux tressés. Puis Esther, au caractère bien trempé, talentueuse couturière atteinte d’achondroplasie.

Dans ce paradis, rien de la beauté idyllique imaginée par le commun des mortels : pas de jardin luxuriant, de nuages comme de la barbe à papa, ou autres fantaisies. Ici, pas non plus d’animaux, pas de forêt ou de grand lac, de plage, de montagne. Seulement des tours de briques, des bâtiments tristes ; et, tout autour, une immense muraille de béton.

Dans cette vie de l’au-delà, « Boo » trouve ses marques, s’habitue à l’idée de ne plus jamais grandir, ou à celle de ne plus revoir ses parents. Il ne peut en vouloir qu’à son cœur, organe si fragile, qui n’a pas su tenir plus longtemps. Du moins, c’est ce qu’il croit, jusqu’à découvrir une vérité tout autre : il aurait été assassiné, là, en plein couloir de l’école. Et il ne serait pas la seule victime. « Johnny Henzel n’est pas mort sur le coup. Après la fusillade, on l’a emmené au centre médical de Schaumburg, plongé dans un profond coma dont il n’est jamais ressorti. »

Pire encore : son assassin, « Gunboy », est peut-être lui aussi au paradis.

Avec ce roman jeunesse, Neil Smith propose une histoire à la fois troublante et déchirante. Boo est un protagoniste unique, un peu étrange, et pourtant particulièrement attachant : il commence ce voyage avec une claire difficulté quant aux contacts physiques, aux échanges verbaux du quotidien, muni d’une approche parfois étonnante du monde qui l’entoure. On le voit évoluer, apprendre tant de choses en si peu de temps, créer des liens d’amitié solides. Trouver du réconfort dans la compagnie d’autrui, surtout celle de Johnny. Lui-même a d’ailleurs ses particularités, une certaine violence qui couve ; Johnny se reconnaît « tristedu » — ce nom donné au Village à ces enfants qui seraient à la fois tristes et perdus.

L’auteur nous propose donc d’aborder des thèmes compliqués, avec bienveillance : la différence, le harcèlement scolaire et ses conséquences, la dépression, ainsi que les histoires trop récurrentes de fusillade dans les écoles qui déchirent les États-Unis. Le tout, avec une légèreté de ton, de par le semblant d’innocence du narrateur, qui rend ainsi la lecture simple, fluide.

Avec une conclusion douce-amère, Boo est une belle histoire qui mérite qu’on la lise avec attention.