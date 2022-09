Quelles émissions la télévision consacre-t-elle aux livres ?

Avec la rentrée de septembre, c’est la présentation des nouvelles grilles pour la télévision. Chaque chaîne y va de ses nouveautés. Pour les émissions consacrées au livre et à la lecture, le changement le plus important est sans doute du côté de La Grande librairie le mercredi soir à 21 heures sur France 5.

C’est en effet Augustin Trapenard qui remplace François Busnel, à la présentation d’une émission qui en est déjà à sa quinzième saison. La première de cette nouvelle version a été un grand moment, mercredi 7 septembre 2022, avec Virginie Despentes qui fait l’actualité en publiant Cher Connard, mais il y avait aussi Laurent Gaudé qui s’adonne à la science-fiction, Lola Lafon et Blandine Rinkel.

Pour accéder à l’ensemble des émissions littéraires diffusées en français, il est possible de passer par un téléviseur équipé de la réception TNT, mais aussi par un ordinateur ou un téléphone, ce qui permet d’accéder au replay. Mais on peut faire le choix également d’une box par exemple. Des offres de box sans engagement sont proposées par plusieurs fournisseurs d’accès, ce qui permet de bénéficier d’une offre de diffusion importante tout en n’étant pas lié par un contrat particulier.

Si La Grande librairie est sans doute l’émission littéraire la plus importante diffusée sur les chaînes françaises en première partie de soirée, il existe d’autres moments consacrés aux livres à la télévision. A commencer par le singulier Voyage au bout de la nuit, temps de lecture diffusé entre trois heures et sept heures du matin d’abord sur Direct 8, puis maintenant sur C8. Des œuvres littéraires libres de droits sont lues par des comédiens tous les jours de la semaine. On peut retrouver les derniers épisodes sur le site dédié à l’émission.

Mais la singularité de cette émission, c’est de laisser la lecture toujours à une femme, filmée dans un décor très peu chargé : un simple divan. Cette particularité a entraîné différentes critiques à l’égard de Voyage au bout de la nuit, avec des comédiennes qui donneraient l’impression de ne pas vraiment comprendre ce qu’elles lisent, se prêtant au jeu de la lecture essentiellement pour qu’on apprécie leur présentation physique…

Le groupe Canal + propose aussi Caractères, une émission diffusée le lundi à 22h40 (sur Canal +) une fois par mois. Lancée en mars 2021, l’émission en est à sa deuxième saison. Animée par Cyrille Eldin, et d’une durée de 52 minutes, elle est consacrée à « ceux qui font les livres, ceux qui les aiment et ceux qui les lisent ». Malheureusement, il n’est pas possible d’accéder à l’émission si on n’est pas abonné à Canal +. Cependant, les épisodes de la première saison sont accessibles sur le site de l’émission gratuitement.

Il faut dire que le livre à la télévision a plutôt tendance à se raréfier dans le principe d’une émission longue, en début de soirée. La mode est plutôt à la pastille, avec des rendez-vous très chronométrés, comme Dans quelle étagère, diffusée sur France 2 du lundi au vendredi à 5h50, 9h25 et avant la météo de la nuit. Le principe est simple : c’est un entretien de deux minutes avec un écrivain pour donner envie au téléspectateur de lire un nouveau roman, ou un nouvel essai. Les émissions sont là aussi accessibles en replay, ce qui est une bonne chose, car plus c’est bref, et plus on a l’occasion de manquer le rendez-vous…

Terminons en évoquant l’émission qui a remplacé la regrettée Bibliothèque Médicis qui était présentée par Jean-Pierre Elkabbach. Il s’agit de Livres & vous sur Public Sénat, en partenariat avec France Culture. Ce programme littéraire est un rendez-vous hebdomadaire (le vendredi à 17h30 pour une durée de 26 minutes) présenté par Guillaume Erner qui reçoit des écrivains tout en leur proposant d’échanger sur l’actualité et le mouvement du monde.

Crédits illustration Pexels CC 0