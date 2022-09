Un homme d’ombres : enquête haletante dans le noir

Les deux villes dans lesquelles se déroule l’intrigue de ce roman se trouvent sous un immense dôme, qui s’étend sur des dizaines de kilomètres carrés pour absolument tout recouvrir. Soliade est un lieu à l’éclat éblouissant — en somme, cette ville n’est que lumière, partout, toujours. « On entend le bourdonnement permanent de l’électricité. Des câbles dénudés crachent des étincelles. La ville crépite de chaleur. Et quand il pleut, les gouttes se drainent un lent chemin à travers la voûte au-dessus, des gerbes d’étincelles jaillissent ; alors, comme des fantômes colorés, une myriade d’arcs-en-ciel flotte sur les rues. »

Crépuscule, au sud de la ville, n’est qu’ombres et noirceur. Les quelques étoiles attendues n’existent pas, ici. En parfaite opposée de sa compagne, elle représente un coin loin du tumulte, là où beaucoup vont trouver le repos et le silence avant de retrouver la lumière et l’énergie vive de Soliade.

Et enfin, déchirant la ville en deux, une zone grise inquiétante, surnommée Crépuscule : là, il y a « les ténèbres, rien que les ténèbres ». L’accès à cette bande de terre brumeuse est formellement interdit — pourtant, la vie y existe. Incertaine, plongée dans un mal-être profond, elle subsiste malgré tout, loin des regards.

L’histoire que nous propose Jeff Noon avec ce roman a tout d’un crime noir : John Henry Nyquist est un détective privé à la recherche d’une adolescente en fuite. En plus d’être forcé d’aller à l’encontre des rythmes circadiens naturels — loin de la division habituelle du jour et de la nuit —, le protagoniste est bringuebalé par les différentes chronologies sur lesquelles il s’efforce de naviguer pour retrouver Eleanor Bale. Une mission qui, d’apparence facile, va très vite se compliquer — en plus de soulever plus de questions que d’offrir une quelconque réponse à Nyquist.

Le lecteur est immédiatement plongé dans ce thriller de science-fiction étrange, sombre, atmosphérique et particulièrement intelligent. Soutenue par la construction très détaillée d’un monde surprenant et inquiétant, l’intrigue est bien ficelée : tout comme notre détective, on tâtonne, on hésite, on ose à peine imaginer quelle direction prendra cette aventure. Noon offre ici un roman décalé, parfois poétique, mais surtout surréaliste à souhait... De quoi en perdre la tête à son tour !