Assistez à la « Nuit d'encre », une soirée romanesque, philosophique et poétique 

La soirée « Nuit d'encre » se tiendra le jeudi 15 septembre à partir de 19h et aura pour but d'entretenir l'offre littéraire des bouquineries solidaires en invitant les participants à s'acquitter d'un don de livre, grand ou petit.

Soutenir la seconde main

Cette collecte de livre innovante, sous forme de coût d'entrée, permettra de réapprovisionner les six magasins situés en France. Cet évènement constitue l'un des éléments de lancement de leur campagne Second Hand September, visant à encourager les gens à consommer de la seconde main pendant un mois.

Les invités pourront ensuite profiter de performances artistiques : deux lectures de Pierre Ducrozet et Blandine Rinkel d'un extrait de leurs romans respectifs, Variations de Paul (Actes Sud) et Vers la violence (Fayard), une intervention philosophique d'Ali Benmakhlouf et une « Danse livresque », sur une musique d’Etienne Charry avec Pauline Sartori.

Née d'un mouvement citoyen en 1988, Oxfam France se positionne sur tous les fronts et tente de combattre les inégalités qui alimentent la précarité grandissante en France et dans le monde. Comptant plus de 500 bénévoles, l'association est connue pour la variété de ses actions organisées afin de servir la cause qu'elle défend depuis sa création : la lutte contre la pauvreté.

Pour financer leurs actions et faciliter l'accès aux livres, l'organisme a décidé, en 2010, de créer des librairies solidaires. Ces magasins Oxfam sont alimentés par la générosité des donateurs, qu'ils soient clients, libraires, ou éditeurs, etc.

Crédits photo : Janko Ferlič / Unsplash