Côte d'Ivoire : les rois ont tiré la fève – de cacao...

Il y a les causes entendues et celles perdues. Et il y a Gauz. Né à Abidjan, l’écrivain a fait de l’immigration et de la colonisation des thèmes centraux de son œuvre. Cette fois, il remonte aux origines de la culture de cacao, fantastique ressource pour la Côte d’Ivoire et terrible malédiction pour autant. Car si la planète entière mange du chocolat, le procédé aboutissant à la transformation du cacao apporte la véritable richesse.

Celle-là même qui échappe aux planteurs de cacao, même si certains ont fait fortune. « J’ai gagné suffisamment d’argent pour vous dire que le renflement des poches ne comble jamais le vide des dignités bafouées. » D’un côté, les planteurs européens, de l’autre, les planteurs africains : devinez où se trouve le pouvoir ?

Entre un peuple infantilisé et des conquérants tout-puissants, l’histoire ivoirienne croise celle de la France dès 1637, avec les premiers missionnaires. Mais la colonisation officielle ne débuta qu’en 1893 – quoique le commerce triangulaire ait sévi sur le territoire. Aujourd’hui, Kanga-Nianze, située à une centaine de kilomètres d’Abidjan, porte stigmate et témoignage de cette époque.

Mais le propos de Cocoaïans touche moins à la mémoire qu’au récit : en toute connaissance de Gauz, se déroule un texte pluriel – choral serait ici presque banal – d’où se dégage parfois un coryphée sans chœur à sa suite. Des voix, nombreuses, parlent avec le sentiment de peu s’écouter, de ne pas savoir en quelle langue se rassembler.

Et il y a cette voix tierce, celle de l’italique qui touche tout à la fois aux didascalies et à l’exégèse : dans la page, sa disposition même est centrale – alignée au centre. Cette narration qui commente et prend discrètement partie, dénonce et récuse. Ou console la naïveté trahie, l’innocence abusée, les basses querelles pour le pouvoir qui agitent les Êtres. Est-ce le griot dépositaire d’une sagesse secrète qui s’immisce dans le parcours de l’Histoire, celui des soumissions et des révoltes – dont on ignore à quel moment elles changent de camps. Ou nécessitent que l’on révise son jugement.

Le style charrie une couleur africaine — ivoirienne, les mots ont un sens — auquel se mêlent des interjections inconnues pour l’oreille étrangère, et des idiomes, à même de faire passer les Blancs pour des idiots. Le bonheur du silence et de la pensée secrète.

En somme, Cocoaïans extrait de l’Histoire de la fève une nouvelle matière, à peine torréfiée : celle de la complicité, de la couardise et de l’exploitation. Avec une virulence qui s’immisce, marchant sans ombre pour mieux frapper.

Le chocolat n’aura plus jamais le même goût.

