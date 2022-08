The Walking Dead adapté en jeu intéractif sur Facebook Gaming

Voilà plus d’un an que le groupe Madrigall travaillait en sous-marin au projet : le livre audio, vaste objet de désirs, nécessite un accompagnement commercial plus structuré. La croissance de ce marché, l’évolution des usages et l’intérêt des différents opérateurs placent tous les curseurs dans le vert. Mais encore faut-il pousser les offres pour séduire un plus large public.