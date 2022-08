Le guide est mort et la ville des sables le pleure

Pourtant, après cette courte introduction, le récit change de direction. Nous voici hors de la zone, à présent dans la ville. Ici, chaque chapitre devient le moment de découvrir ce monde à travers les yeux de plusieurs personnages.

D’abord, Esther : une professeure qui embarque sur cet étrange bateau, invitée parmi d’autres au-delà de l’horizon. À son retour, elle sombre dans ses pensées et vrille complètement, au point de partir dans des élucubrations durant un de ses cours, filmée par des élèves abasourdis. Mais comment revenir indemne alors qu’elle a posé les yeux sur « cette zone industrielle, là, quelque part dans l’immensité océanique » ?

Ensuite, Gaspard : un peintre, lui aussi l’un des passagers de cet étrange voyage. Il se lie avec Esther, de manière fugace et intense, autant sur le plan charnel que psychologique. Ils sont devant le même écran de télévision, alors que la nouvelle tombe : « Le Guide est mort. »

Mais qui est-il ? Qui sont donc tous ces gens qui le pleurent ? Une fois enfermé dans son studio, l’artiste découvre des visages, partout, sur chacune de ses toiles. Celui d’une femme, ou celui d’un enfant. Celui qui a disparu, dont tout le monde semble connaître l’existence sans comprendre qui il est, ou tout simplement ce qui aurait mené à sa disparition.

Alexander, lui, est « l’homme en blanc », celui à l’origine de ce voyage, intéressé par des profils très différents. Son but ? Incertain. Du haut de sa tour, il semble cependant avoir quelque chose à se reprocher. Lui qui a été une figure importante de l’armée de cette nation, sait-il quelque chose des évènements récents, des morts, des disparitions ?

Autre personnage, plus énigmatique : Denis, un jeune programmeur, amoureux de mondes pixélisés et de réalité augmentée. Pourtant, il reste troublé. Observateur, calculateur, il se retrouve finalement poursuivi par des personnes du gouvernement, persuadées qu’il a quelque chose à voir avec ces images qui ne cessent de tourner sur les écrans depuis cette date fatidique.

Maeva, de son côté, est une jeune journaliste. Bien qu’elle a droit à une colonne hebdomadaire, certains de ses collègues remettent encore en question sa légitimité. Et, depuis la mort du Guide, ou plutôt les fausses images qui ont fait trembler toute la cité, elle cherche à découvrir la vérité. Comprendre ce qui aurait mené à la répétition de cet évènement, la transmission de ces mensonges. Ou encore, comment expliquer l’existence de la zone, une « sorte d’île abandonnée, habitée par un enfant disparu ».

Enfin, Henri est un personnage profondément troublé. Photographe à ses heures perdues, coincé dans un mariage qui bat de l’aile, il s’extirpe de l’ennui du quotidien pour immortaliser les paysages qui, peut-être, lui donneront enfin les réponses qu’il cherche. Lui aussi, comme tous les autres personnages de ce roman, semble hanté par le passé, ou plutôt, les images précises d’un passé – retranscrit dans leur présent.

Sans officiellement s’établir comme tel, ce roman flirte sauvagement avec le genre de la science-fiction et le récit d’anticipation, peignant un « présent » imaginé qui, tout en se distinguant de notre réalité, parvient à critiquer les travers de l’Occident actuel. Un point en particulier, qui n’échappera à personne : l’omniprésence du terme « fake news », qui se déploie à l’annonce de la mort d’un Guide – spirituel, politique, chamanique, tout à la fois.

Une figure qui, semblerait-il, était déjà morte des décennies plus tôt ; et, les images qui défilent sur les écrans, elles encore les mêmes, cette foule, ces larmes, cette déchirure, juste le grain de l’image qui aurait été modifié pour lui donner un coup de frais. Immédiatement, on ressent une forme de malaise à l’évocation d’une nouvelle qui se propage à toute vitesse, qu’elle soit ou non porteuse d’une quelconque véracité.

Avec ce premier roman, Basile Galais est époustouflant de précision, armé d’une plume puissante, surprenante, parfois poétique et le plus souvent décapante. Chaque phrase est la promesse d’une expérience cognitive qui éveille tous les sens. On se disperse pour mieux saisir, pour mieux ressentir la complexité de cette ville, de cette société, de ces personnages tous aussi différents les uns que les autres.

L’auteur est audacieux, et le style si pointu et si juste que la lecture devient inéluctable. À la fois un monde d’aujourd’hui ou celui d’un lendemain imaginé, possible, effrayant, Les Sables propose donc un voyage dans une cité où l’humanité semble suivre un chemin unique et inquiétant.