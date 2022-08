La peste et le monde d'avant

Gonçalo M. Tavares, lui aussi, s’est retrouvé enfermé, comme tout le monde. Avec ses deux chiennes : Roma, une Berger belge, et Jeri, une golden. Obligé, lui aussi et elles avec lui, de tourner en rond dans son appartement. Contraint de regarder les rues vides depuis ses fenêtres. Forcé de se limiter à des sorties restreintes : promener ses chiennes, faire quelques courses indispensables et rentrer bien vite. Assujetti à une vie sociale numérique : courriels, visios, téléphone. Réduit à la consommation d’informations télévisées ou radiophoniques. Condamné à des journées de lecture.

Et, pour lui, certainement plus que pour le commun des mortels, d’écriture !

Car, avec la régularité d’un métronome, pour surmonter le bouleversement produit par toutes les nouvelles (assez terribles, il faut bien le reconnaître) qui provenaient de tous les pays annonçant des morts par cohortes et une progression tentaculaire de l’épidémie rapidement transformée en pandémie, Gonçalo M. Tavares a produit chaque jour un texte paru dans l’Espresso.

Ce livre est le recueil de toutes les impressions fugitives ou persistantes, tous les sentiments, toutes les réflexions que ces temps si singuliers ont pu produire sur l’auteur qui, selon la quatrième de couverture, ne « pensait pas qu’il allait mourir ou que la fin du monde approchait », mais a écrit « chaque texte comme si c’était le dernier ». Du 23 mars au 20 juin 2020, nous voilà embarqués avec lui dans une galère qui tangue au rythme lancinant des journées qui s’écoulent dans un questionnement lent, monotone, sans fin et sans réponse.

Comme pour la planète entière, les jours passent et se ressemblent : les nouvelles arrivent « de l’extérieur », alarmantes, sinistres, contraignantes. Les restrictions de sortie sont sévères. Les autorisations de sortie sont limitées. La pandémie s’étend, les décès s’accumulent et manière impressionnante.

Pourtant la vie continue : une de ses chiennes est souffrante, l’autre pleine de vie...

Oui tout cela est bel et bien ce qui fut le quotidien de tout un chacun. Des heures difficiles pour tous : les anciens privés de visites dans leurs maisons de retraite, les morts privés d’accompagnements ultimes, les enfants privés de leurs amis, les parents coincés entre télétravail et école à la maison, le silence, l’attente… Oui, tout est vrai !

Mais c’est vrai aussi qu’il n’y a pas, dans ce récit — là, des situations extraordinaires ou passionnantes : nous tous y avons été, d’une manière ou d’une autre, soumis.

Les Grecs cochent des cases pour justifier leurs sorties ! Bon, OK ! Nous aussi. Et ?…

Roma porte une collerette préventive après ses soins ! Oui ? Et alors ?

« En Amazonie, la COVID-19 touche le peuple isolé des Yanomami. » Et je fais quoi avec cela ?

« Andrea Bocelli donnera un concert du dimanche de Pâques dans la cathédrale de Milan. » Déserte, bien sûr. Certes. Et alors ?

Une référence mathématique sur les « puissances de 10 » même pas correctement retranscrite. Je rêve ! Alors qu’il s’agissait là de proposer au moins un regard intéressant sur l’esthétique du 10google ! Cela me désole.

Et périodiquement une référence aux pages du Jardin de Morya pour y puiser des sentences de gourou toutes prêtes et largement passe-partout. Désolé, mais ce n’était pas ce que j’attendais d’un auteur par ailleurs « considéré comme […] nobélisable », toujours selon la quatrième de couverture.

Même pas l’expression ou la vision d’un « monde d’après », ce en quoi, à la réflexion, Gonçalo M. Tavares a certainement eu là une acuité que je n’ai pas eue : il avait raison de ne pas prêter une attention particulière à ce rêve de certains. Le « monde d’après » est identique au « monde d’avant ». Peut-être pire. Les extrêmes montent en puissance. Poutine envahit l’Ukraine. Chinois et Américains font rouler leurs « biscotos ». Les vendeurs de canons se remplissent les poches. Ceux qui « crevaient la dalle » la crèveront un peu plus pour le plus grand bonheur des traders qui vont boursicoter et spéculer sans fin sur le dos de leurs semblables pour que de nouveaux oligarques naissent et croissent sans frein.

S’arrêter sur la « différence entre l’humain et le loup : l’humain aussi peut hurler » ?! Dommage de ne pas voir que le loup n’a aucunement l’ambition de devenir humain et de blablater sans fin à son tour. Il a trop de sagesse pour cela.

Non, je n’ai pas appris grand-chose avec cette lecture finalement peu enthousiasmante.