La douleur, le pardon, et Ce qui vient après

Isaac vit dans la solitude. Quitté par sa femme quelque temps auparavant, le voici maintenant dans le deuil le plus sombre. Seul, dans cette grande maison aux airs fantomatiques, il maintient fermée la porte qui mène à la chambre de son fils, Daniel. Il n’a plus que pour seul compagnon Rufus, le chien familial, qui vieillit de jour en jour. Isaac peine à se remettre de cette perte, qui a laissé un trou noir dans son cœur. Quaker normalement guidé par les mots et l’amour de Dieu, le voici perdu, esseulé, dévasté par le chagrin.

Lorrie, sa voisine, lutte en silence. Submergée par le travail, en plus d’avoir récemment repris ses études, comment tenir après le suicide de son fils ? Comment imaginer que son Jonah aurait pu commettre un acte si violent, si définitif ? Tuer, puis mourir — laisser derrière soi un arrière-goût amer d’incompréhension, de douleur, de haine ?

Alors que tout semble définitivement brisé, l’inattendu : un soir, tandis que le froid tombe sur la ville, apparaît Évangéline. Cette jeune fille, à peine âgée de 16 ans, couchée sous un arbre de jardin, est trouvée par Rufus et Isaac. L’homme, devant cette âme perdue, lui offre de rester chez lui pour un temps. Par la suite, il apprend qu’elle est enceinte. Plus encore : Évangéline connaissait Daniel et Jonah, et était avec eux peu de temps avant le drame. L’enfant pourrait-il être celui de son fils, ou de son meilleur ami ?

Très simplement, l’arrivée de la jeune fille réveille en lui, ainsi qu’en Lorrie, le besoin de pardonner. D’avancer, de revivre. C’est finalement à travers cette parfaite inconnue qu’ils parviennent à sortir de la torpeur du deuil, en regardant vers l’avant, en acceptant la nature humaine dans toute sa complexité.

La narration est fragmentée en trois points de vue, qui se répondent de manière surprenante. D’abord, Isaac, un « je » qui cherche à retrouver un semblant de normalité dans une existence qui a cessé de faire sens. Un « je » qui plonge dans la religion, la spiritualité, dans l’espoir d’obtenir les réponses à ses incertitudes.

Ensuite, une Évangéline, « elle », qui a peur de l’amour, peur de faire tomber les murs de pierre bâtis autour de son cœur. « Elle » qui n’a pas connu de père, qui n’est vraisemblablement plus aimée de sa mère. « Elle » qui, à l’intérieur de son corps, sent une vie grandir, grandir, grandir. Enfin, les pensées de Jonah, lors du dernier jour de sa vie. « Le jour de ma mort », qu’il raconte avec une fragilité étourdissante.

Ce jeune homme qui a grandi avec un père que l’alcool rendait violent, et qui a fini par se tuer devant toute sa famille. Un adolescent persuadé de porter en lui une noirceur qui a finalement jeté ses griffes cruelles sur Daniel, qu’il aimait tant. Une noirceur qui, il le sait, resurgira encore et encore blessera ceux qui lui sont chers — et ça, il ne peut pas l’accepter.

Ce qui vient après est un merveilleux roman, puissant et humain, qui montre que la guérison, le pardon, peuvent prendre bien des formes. Et jaillir des sources les plus surprenantes.