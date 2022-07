"Une enfance, c’est un peu comme une forêt"

Cet incendie, on le découvre rapidement : surtout, il était volontaire. Prémédité, certains disent. Puisque quelques jours seulement après, une lettre parvient à Falon, sa mère, elle qui vient tout juste de donner naissance à un journal : Les jours sombres. Signé par une jeune amérindienne en colère, cet acte de vengeance, de libération, prend racine dans un passé meurtri : celui du peuple Penobscot, à qui ces terres ancestrales ont été arrachées — sans aucune promesse de restitution. Une nature souillée par les colons, noyée sous la soif de profit, de production, de consommation.

Les Ames prennent parti pour cette justicière, sensibles à sa lutte, eux-mêmes abrités par la nature sauvage, telle qu’elle aurait dû demeurer toutes ces années. À l’époque, notre narrateur est un enfant, encore naïf, et pourtant à l’écoute de toute. Il grappille chaque conversation entre adultes, entend ce qu’il ne devrait pas, et saisit à peine la complexité des situations décrites.

Au fur et à mesure que le récit avance, la chronologie un peu décousue dévoile un éventail de personnages, tous bien différents. Les membres de la famille Ames, d’abord : avec cette mère engagée, ce père rêveur malgré un passé violent dans l’armée, et une fratrie qui s’entraide, coûte que coûte. Ensuite, la famille de Lyman Creed, pêcheur rabougri, ami des corbeaux, marqué au fer rouge par un accident, une erreur d’adolescence que personne ne le laisse oublier — jamais. Et enfin, cette jeune amérindienne et son père, obligés de fuir après l’incendie qu’elle a causé. Guidés par leurs connaissances de la nature autour d’eux — dont le respect pour la terre, la pluie, le soleil, et chaque être vivant —, ils se cachent pour réchapper à la fureur des habitants.

Cette histoire est tissée de par ces jours qui s’assombrissent, alors que le temps ne peut s’empêcher de couler au rythme de la rivière. Les jours remplacés par les nuits, les saisons s’enchaînent alors que la rancœur grandit. Et, avec elles, les tensions sociales, politiques, écologiques, juste là, dans un coin du Maine, microcosme qui devient miroir d’une société américaine meurtrie.

Gregory Brown écrit avec une lucidité déconcertante sur l’enfance, ou plus simplement sur le cheminement d’un homme, entre passé et présent. Les interrogations, les remises en question, les moments de réalisation, où soudain tombe la compréhension d’une phrase, d’un mot qui nous avait auparavant échappé. « Une enfance, c’est un peu comme une forêt. Quand vous venez au monde, les arbres, les rochers, les ruisseaux, les clairières et les recoins sombres vous attendent déjà. »

Outre un regard sur la nature humaine, l’auteur propose un paysage délicat, à travers une plume poétique, incantatoire. Ici, les forêts, le ciel, les ruisseaux, chaque insecte, chaque animal — tout existe en harmonie, dans le respect de l’autre. Avec des airs de roman écologique, Les jours sombres est une ode à la vie, d’une beauté violente et époustouflante.