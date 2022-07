France 2 tourne une adaptation du livre de Thierry Beccaro

Avec The Witch (2015), puis The Lighthouse (2019) et plus récemment The Northman (2022), le réalisateur américain Robert Eggers s'est imposé comme un des metteurs en scène les plus prometteurs dans le genre de l'horreur. En 2008, il réalisait avec The Tell-Tale Heart son premier film, un court-métrage adapté d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe.