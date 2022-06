Galeux : entre mythes et réalité, être et survivre 

C’est à la mort de son grand-père que l’aventure de ce jeune narrateur débute réellement. « Dans les dix minutes qui suivraient, nous aurions rempli la benne de la El Camino de cartons et de sacs poubelle, mis le feu à la maison de Grandpa qui brûlerait jusqu’à ses fondations et, tassés tous les trois dans l’habitacle, nous mettrions autant de distance que possible en l’espace d’une nuit entre nous et le cadavre du flic. »

De ville en ville, année après année, ils sont à moitié nomades, observés par des regards méfiants, craintifs. Le moindre faux-pas, la moindre suspicion de la part d’un voisin les oblige à faire leurs bagages et disparaître. Se faire oublier, pour mieux exister. Tous les trois, famille qui tient à peine debout, ils sillonnent les états du sud des États-Unis, à la recherche d’un semblant de stabilité, de liberté.

Et les histoires ? Elles sont, plus qu’une façon de passer le temps, de réelles leçons de vie pour la narratrice. Des pistes pour éviter les ennuis, pour s’en sortir dans cette société d’humains. Bien que l’origine même de ces loups-garous n’est jamais explicitée, elle n’est pas au cœur du propos : on découvre en revanche un mode de vie précis, avec des règles, des codes. Un manuel de survie, pour une vie morcelée, surtout socialement, où seul l’instant présent compte réellement. La scolarité éparpillée du narrateur en est un exemple clair, lui qui ne connaît pas l’équilibre familial nécessaire que vivent ses camarades de classe.

Le narrateur grandit à travers les chapitres, passe de l’enfance à l’adolescence, et pourtant, sa transformation tarde. Alors que ses 16 ans arrivent, moment fatidique dont son Grandpa lui a parlé maintes et maintes fois, rien ne se passe. Alors le doute s’installe, le ronge : est-il vraiment un loup-garou, lui aussi ? Et s’il n’avait pas hérité de ce gène ?

Galeux n’est pas un simple roman de science-fiction, bien qu’il s’inscrit parfaitement dans ce genre littéraire. En plus de flirter avec le genre horrifique, il permet de plonger au cœur de la définition même de la différence. Être autre. Le rejet, la survie, le combat quotidien qu’est celui d’exister dans un monde qui ne veut pas de nous, qui nous tolère à peine. À travers les yeux du protagoniste, c’est tout un pan de notre humanité qui se dévoile, ivre de cruauté. Une façon de revisiter et réactualiser la figure du loup-garou, en s’éloignant des sentiers battus.

Stephen Graham Jones propose donc d’exploser la lycanthropie à travers le prisme des minorités, avec un intérêt tout particulier pour la population amérindienne. La littérature devient un écrin adapté pour illustrer les luttes quotidiennes de ces personnes, qui peuplent notre réalité, bien que souvent oubliée.

C’est donc un roman d’apprentissage violent par sa réalité qui nous est donné. Or Galeux est, bien que dur, tout autant capable d’une grande douceur. Cette famille touche au cœur, tout comme les différentes blessures que connaît ce jeune garçon alors qu’il évolue pour se transformer en un homme, un loup à part entière. Ces trois êtres blessés attendrissent, en particulier lorsque les aléas de leur vie ostracisée sont voués à les pousser dans leurs derniers retranchements. Malgré tout, ils se battent.

Ensemble, ils avancent, prêts à en découdre s’il le faut... Portée par la plume acérée de l’auteur, cette histoire devient un chant universel pour la vie.