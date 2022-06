Connelly comme L.A.

D’abord parce que, à l’heure où chacuns considèrent tel ou tel auteur à succès de bluettes comme un spécialiste du « thriller » (dernier mot au monde plus galvaudé que l’affreux « résilience »), Michael Connelly fait encore du vrai roman noir, bien glauque, bien sombre et bien triste, qui poisse de sang et colle à l’âme.

Ensuite car même s’il est reconnu, connu et célébré, Connelly est la source d’un malentendu qu’il faut dissiper ici. Comme peu d’auteurs, Michael Connelly est mal aimé, mal compris et sous-estimé.

La faute, sans doute, à des critiques qui traitent chacun de ses romans comme une pièce à part ou, au mieux, comme un volume de plus dans une série consacrée à tel ou tel personnage récurrent du romancier. Et ratent, ce faisant, la « big picture » comme disent nos amis d’outre-Atlantique ou consultants gouvernementaux de McKinsey.

Le projet de Connelly est, en vérité, infiniment plus vaste et n’en finit pas, texte après texte, de se dévoiler, de se préciser et d’éclabousser de son génie les autres miséreux lancés dans la course au plus grand auteur de polar vivant.

Michael Connelly est entré dans la sphère des monstres qui, comme Proust avec la Recherche ou Ed McBain avec le 87ème district, prétendent dire un monde et une époque dans leur totalité, ici Los Angeles aujourd’hui.

Est-ce parce qu’il a proclamé urbi et orbi son propre génie, incontestable, que James Ellroy apparait aux yeux d’une critique paresseuse et d’une clique partisane comme le seul écrivain de la Cité des Anges ? Si le Quatuor de Los Angeles [ensemble de romans d'Ellroy sur le Los Angeles des années 40-50, NdR] reste bien une œuvre géniale sur la L.A. d’après-guerre, l’œuvre de Connelly est la grande saga de la Los Angeles contemporaine, sa part sombre dévoilée, sa némésis.

Michael Connelly n’a, à ma connaissance, jamais admis de grand projet plus vaste que chaque œuvre ; il n’en demeure pas moins qu’il le met en œuvre et sur papier et a choisi d’aborder tous les aspects du mal dans la Los Angeles contemporaine.

Le choix de ses personnages récurrents, du flic Harry Bosch à l’avocat de la défense Mickey Haller en passant par le journaliste Jack McEvoy, l’inspectrice de nuit Renée Ballard ou l’ex-agent fédéral Terry McCaleb lui permet d’évoquer l’ensemble d’une procédure pénale américaine, de l’enquête au procès, qu’il connait sur le bout des doigts. Il lui donne surtout la possibilité d’aborder tous les aspects du mal dans la Cité des Anges, des violences domestiques au crime organisé, des tueurs en série à la corruption policière.

Ainsi, roman après roman, se compose une symphonie de la pourriture, une fresque de la violence qui englobe celle d’un système judiciaire moins destiné à punir les coupables qu’à permettre la réélection des juges et des procureurs, gangréné par la politique et l’argent.

À l’image d’Épinal de la ville du soleil, du surf et de Hollywood, déjà largement écornée par d’autres que lui, Connelly substitue le tableau réaliste et mouvant d’une mégalopole démente, pourrie jusqu’à l’os, sauvée par de rares hommes et femmes de bonne volonté.

Chaque roman répond aux autres, s’insère dans un ensemble subtil tressé aussi serré qu’une toile de Jouy pour dresser, indépendamment de l’histoire qu’il raconte, le portrait d’un temps et d’une ville. C’est d’ailleurs avec ce projet en tête que Connelly fait à plusieurs reprises se croiser ses héros, faisant même de deux d’entre eux des demi-frères qui s’ignorent.

Entré dans l’œuvre avec Le Poète, un des plus grands romans noirs jamais écrits, l’auteur de ces lignes est le premier à reconnaitre que tous les Connelly ne se valent pas, que certains sont plus faibles, moins essentiels, produits d’une veine mineure d’un artiste par ailleurs immense. Mais tous, du plus génial au plus léger, prennent leur place dans l’édifice colossal qui se bâtit devant nous avec l’aide du grand Robert Pépin, son traducteur pour la France.

À la légende dorée de la Cité des Anges, Michael Connelly oppose celle des démons qui habitent son œuvre, ceux qui hantent les rues comme ceux qui hantent nos âmes.

Ainsi se crée une œuvre majeure, négatif d’une ville de lumière, ode à une cité autant aimée que détestée, sous la menace d’un effondrement total, dansant sur le vide de San Andreas. Au Paris de Balzac répond la Los Angeles de Connelly. Et si la peinture est plus sanglante, elle n’en est pas moins grande.