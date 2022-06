La bibliothèque des rêves secrets, un roman sur le pouvoir du livre

Sayuri Komachi est une bibliothécaire un peu particulière. D’abord par ses dimensions. Elle est en effet immense. Mais surtout par sa façon de travailler. Car si elle répond strictement aux demandes des lecteurs en fonction des livres qu’ils recherchent, elle va aussi plus loin. En discutant brièvement avec eux, elle est capable de leur conseiller un livre qui n’a rien à voir avec leur demande initiale, mais qui va les aider à avancer dans la vie.

Par exemple, Ryo, un jeune homme de trente-cinq ans, comptable pour un magasin de meubles, veut démissionner de son entreprise, car il rêve d’ouvrir un magasin d’antiquités. Après avoir répondu à sa demande de livres sur la création d’entreprises, Mme Komachi lui conseille également un livre sur le jardinage. Ryo se plonge dans ce dernier livre et à travers le fonctionnement des plantes, il comprend comment il doit s’y prendre pour lancer son magasin en ayant deux activités complémentaires.

Au fil du livre, on découvre les aspirations profondes de cinq personnages très différents, que Mme Komachi va aider. On découvre aussi des éléments de la vie des deux bibliothécaires, Mme Komachi et son assistante Nozomi. Elles ont elles aussi, derrière des apparences lisses, connu des changements et des difficultés. Lorsqu’elle était plus jeune, Nozomi a fait une phobie scolaire et a rencontré Mme Komachi alors que celle-ci était encore infirmière scolaire (Mme Komachi a elle-même changé deux fois de carrière).

Ce livre est passionnant, car il nous emmène à la découverte de personnes lambda qui ont un travail et une vie en apparence très classiques, mais sont en parallèle écrivains, dessinateurs, passionnés d’antiquités, etc. Ils ne sont en fait pas du tout lambda, mais cultivent des passions dont ils espèrent vivre un jour. On pense à la lecture de ce livre aux fameux « salarymen » japonais, que l’on peut croiser aux heures de pointe et qui ont l’air tous identiques. Derrière ce stéréotype, on peut donc imaginer des êtres aux passions et aux aspirations variées, mais simplement un peu cachées.

À travers le parcours des personnages, le roman nous invite à essayer de réaliser nos rêves, notamment en allant à la rencontre des autres et en se documentant.

Ce roman, enfin, souligne l’importance des livres dans nos vies. Car qui n’a eu sa vie transformée par la lecture de quelque bon livre ? Ou tout au moins, qui n’a un jour trouvé un peu de réconfort auprès d’un livre ? On se souvient de cette pensée célèbre de Montesquieu : « Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé. »

Écrit tout simplement, à la manière japonaise, sobre et efficace, ce roman invite à la réflexion et à la persévérance pour retrouver la motivation émoussée par les difficultés du quotidien.