Rencontre avec la traductrice biélorusse Iryna Herasimovich, invitée à l’Assemblée

De nombreuses autrices, auteurs, traductrices et traducteurs littéraires venus de toute la Suisse se sont réunis hier à Soleure pour participer à la 20e assemblée générale de l’A*dS. Comme chaque année, cette assemblée générale marque le début officieux des Journées littéraires de Soleure. Cette année, l’A*dS avait choisi comme thème central la liberté d’expression. Mais d’abord, il a fallu procéder à des élections : l’autrice Katja Alves a été élue vice-présidente de l’A*dS, Nicolas Couchepin a été réélu président ; Andreas Russenberger et Barbara Sauser ont fait leur entrée au comité.

« Entre deux… se connaître mutuellement, pour dialoguer à plusieurs voix, pour l’imagination au-delà des idéologies »

« Les autrices et auteurs biélorusses sont souvent considérés par les personnes étrangères au pays comme des dissidents persécutés, d’ardents représentants de la protestation ou au contraire de serviles partisans du régime. Personnellement, je ne connais personne qui soit complètement l’un ou l’autre. La plupart des autrices et auteurs se situent plutôt entre les deux. » C’est ainsi que la traductrice, essayiste et curatrice biélorusse Iryna Herasimovich nuançait la situation hier dans son intervention.

Elle a ensuite plaidé pour des littératures qui soient « des espaces d’élaboration d’expériences, de connaissance mutuelle, de dialogue à plusieurs voix, d’imagination, et qui aillent au-delà des idéologies nouvelles et anciennes ». Les autrices et auteurs présents à l’assemblée générale de l’A*dS ont souligné la nécessité de faire preuve d’ouverture et de curiosité dans l’écriture littéraire, mais aussi dans la lecture des littératures du monde.

Ils ont soutenu l’idée que leur association professionnelle s’engage sans condition et, si nécessaire, publiquement et fermement en faveur de la liberté d’expression et de création et ouvre des espaces d’échange. Les membres ont salué dans ce sens l’initiative de l’A*dS et son engagement en faveur du projet européen commun de soutien aux autrices et auteurs biélorusses, ukrainiens et russes.

#FreeAllWords – Un million de mots pour la paix et la liberté d’expression

Depuis l’annonce, en octobre 2021 de la dissolution par l’État de l’association indépendante des écrivains biélorusses, ainsi que de plus de 50 autres organisations, toutes sortes d’actions collectives de soutien aux autrices et auteurs de ce pays ont émergé. La guerre en Ukraine a renforcé cette nécessité. C’est ainsi que le fonds #FreeAllWords a vu le jour en réaction à la situation actuelle en Ukraine, en Biélorussie, mais aussi en Russie. #FreeAllWords vise à faire entendre la voix des écrivains persécutés et menacés par la guerre en Europe et dans le monde entier.

Pour ce faire, #FreeAllWords collecte et finance des traductions de textes, opinions, poésie et témoignages écrits des autrices et auteurs de ces pays pour les publier dans différents médias et dans différentes langues européennes. L’objectif est de publier au moins un million de mots pour la paix et la liberté d’expression, pour la compréhension entre les cultures et les nations, et d’œuvrer par là à promouvoir une société libre, démocratique, pacifique et inclusive.

Ce projet de soutien européen a été lancé par les associations d’autrices et auteurs A*dS (Suisse), Forfatterforbundet (Norvège) et l’Union of Belarusan Writers, sous l’égide de l’organisation faîtière européenne European Writers' Council EWC (qui compte 46 organisations membres de 31 pays). En Suisse, le projet peut déjà compter sur le soutien de la Fondation Landis & Gyr et la Fondation Sophie et Karl Binding. D’autres dons sont les bienvenus (contact via le secrétariat de l’A*dS : sekretariat@a-d-s.ch).

Katja Alves élue vice-présidente, deux nouveaux membres au comité

Les quelque 90 autrices et auteurs présents ont élu Katja Alves comme nouvelle vice-présidente de l’A*dS pour succéder à Annette Hug. Katja Alves est née à Coimbra, au Portugal, et a grandi en Suisse. Elle a travaillé comme libraire, organisatrice de concerts, journaliste, chroniqueuse, chercheuse, créatrice et rédactrice radio. Elle a écrit plusieurs pièces radiophoniques pour la SRF. Aujourd’hui, elle travaille principalement comme auteur de livres pour enfants, lectrice et cheffe de projet.

Elle écrit du théâtre, des pièces radiophoniques, des histoires à lire et des romans pour enfants, dont plusieurs ont été traduits. Elle donne des ateliers d’écriture et dirige en tant qu’enseignante des cours de formation continue sur le thème du livre pour enfants au sein des hautes écoles pédagogiques. Depuis 2019, elle est également responsable de projets au sein du laboratoire de littérature jeunesse JULL à Zurich. Katja Alves vit avec sa famille à Zurich.

Avec la réélection du président Nicolas Couchepin et l’élection de deux nouveaux membres, l’organe stratégique de l’A*dS est à nouveau au complet : la traductrice littéraire Barbara Sauser vit à Bellinzone et représente la littérature de langue italienne au sein de l’A*dS. L’auteur de polars Andreas Russenberger, qui vit à Erlenbach au bord du lac de Zurich, reprend le siège germanophone devenu vacant.

Photographie : illustration, manifestation à Minsk en août 2020 (Natallia Rak, CC BY-NC 2.0)