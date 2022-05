S'immerger en école primaire avec Aujourd'hui

En 2019, Loïc Froissart travaille durant un an dans une école élémentaire, et les souvenirs accumulés de cette expérience constituent le cœur de cet album plein de douceur. Chaque planche ou couple de planches présente un gag autonome qui s’inscrit dans un lieu et une heure précise de la journée, tous deux renseignés par le titre de la page. Se faisant, l’auteur montre bien que les protagonistes de l’album ne sont autres que l’établissement et la temporalité d’une journée de classe ordinaire.

Il propose alors une accumulation de saynètes, parfois anecdotiques voire sans intérêt apparent, mais qui s’incarnent véritablement par leur existence dans le livre ainsi que par leur traitement en bande dessinée, qui permet d’en révéler toute la puissance poétique : la beauté de l’insignifiant rapporté. Les mini-récits touchent par leur grande justesse, par la délicatesse de leur retranscription et par la bienveillance de leur vision. L’auteur ne cherche pas toujours à « faire rire » ni à trouver une « bonne chute », mais propose un récit beaucoup plus subtil où l’humour joue autant sur des détails graphiques que sur une simple distance qui installe un second degré malicieux.

Le quotidien de cette école se trouve ainsi magnifié par la rythmique narrative mise en place et une certaine délicatesse découle de cet écart de l’injonction à l’efficacité comique. Parfois, le plus drôle et le plus touchant se trouvent dans ce que l’on ne voit pas immédiatement, dans ce qui advient sans qu’on nous le montre frontalement, dans ce qui manque de nous échapper. Si les planches sont indépendantes, leur accumulation tisse une toile fine à travers l’écheveau des intrigues qui entrent en échos les unes des autres et des personnages qui se croisent (on pense alors à l’album La Colonie de vacances de Fanny Dreyer). On a ainsi l’impression d’être une petite souris, témoins des petits riens qui font le sel du quotidien.

Cette douceur du regard que nous portons à ces récits s’ancre aussi dans le dessin de l’auteur. Loïc Froissart développe un style résolument moderne, fait de formes simplifiées et d’espaces amples qui respirent. Les dessins portent en eux le dénuement et la sincérité de l’humour développé dans ces pages, mais aussi toute la finesse de l’œil de l’auteur qui témoigne d’une grande minutie dans cette reproduction d’une réalité observée.

Le réalisme ne se trouve donc non pas dans l’académisme du style mais bien plus dans la justesse des postures des personnages qui traduisent les mimiques gestuelles paradigmatiques de certains caractères, dans les variations de vêtements, de manière de courir, de tenir son sac etc, le tout réhaussé de couleurs agréables, harmonieuses et ponctuées de notes plus étonnantes qui dynamisent les compositions. On sent un réel plaisir au dessin qui porte le livre et nous transporte dans chacune des séquences.

Avec Aujourd’hui, Loïc Froissart nous plonge avec beaucoup de délicatesse dans un lieu et un temps que nous avons tous vécu, qui nous habite toujours et que certains lecteurs vivent encore, et porte ainsi un regard plein de tendresse sur cette institution en révélant ce qui la rend profondément humaine.