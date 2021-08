Loin du cocon familial, La colonie de vacances et ses amis pour la vie

Avec cet album, Fanny Dreyer illustre à merveille la beauté de ces instants de jeunesse où, isolé du cocon familial, l’on se retrouve au milieu d’anonymes dans des lieux inconnus qui, très rapidement, deviendront des amis pour la vie et des espaces renfermant des souvenirs précieux et indélébiles. La forte pagination de ce livre permet à l’illustratrice de prendre le temps de nous raconter son histoire, et plus encore de retranscrire les atmosphères et ambiances caractéristiques des colonies de vacances.

Elle présente successivement les différents protagonistes dans le cours de l’action : durant ces descriptions, le temps continue de défiler pour chacun. Ainsi, les personnages sont-ils tous présents à chaque moment, mais on apprend à les connaître progressivement. Fanny Dreyer reprend ainsi une forme de temporalité inhérente à ces instants précieux qui gagnent en intensité lorsque les sympathies s’accumulent. Le voyage devient alors essentiellement affectif.

Nous retrouvons dans chaque saynète les enfants et nous les prenons d’affection pour leur capacité à dépasser les doutes qu’ils pouvaient initialement éprouver. Il y a quelque chose d’éminemment authentique et sincère dans cette histoire. Sans avoir nécessairement vécu des vacances en colonie, nous pouvons aisément nous projeter dans ces activités collectives que Fanny Dreyer retranscrit avec une grande sensibilité.

Les planches de l’album sont extrêmement bien composées et participent pleinement à la poésie qui se dégage de ces pages. Les mises en pages oscillent entre espaces de contemplation et espaces plus narratifs. Usant d’un multicadre caractéristique de la bande dessinée, elle ne place pas nécessairement de contenu énonciatif dans les cases, mais laisse parfois libre cours à son plaisir de dessin.

En effet, au sein de ces plages resplendissantes, l’autrice déploie pleinement son amour pour les paysages. Les points de vue magnifiques, que l’on pouvait déjà observer dans Jour de fête : fête des vignerons (La joie de lire, 2019), côtoient des agrandissements de plantes ou fleurs des montagnes qui eux aussi jouxtent des vignettes où les enfants s’amusent.

Un fort accent est ainsi mis sur l’aura naturelle de l’environnement qui compte pleinement dans l’épanouissement social et personnel des têtes blondes de la colonie (d’ailleurs, réagissant à cette expression qui visait simplement à ne pas répéter le nom « enfant », nous souhaitons souligner la belle et naturelle diversité des personnages dans cette histoire).

Les gouaches de Fanny Dreyer sont particulièrement belles, empruntent de fauvisme et de nabi tout en proposant une gamme et des agencements chromatiques très personnels. Ce travail de la couleur, aussi puissant que délicat, s’accorde particulièrement bien avec la narration, douce et contemplative.

Une fois l’album lu, nous prenons donc grand plaisir à le feuilleter de nouveau, soit pour retrouver dans les différentes scènes les protagonistes qui nous sont désormais familiers, soit pour se plonger dans la puissance plastique des compositions qui saisissent le regard et happent le lecteur dans ces contrées graphiques.

La colonie de vacances est un très bel ouvrage, aussi riche que singulier dans son développement narratif et graphique, qui nous immerge dans le sublime et la majesté des paysages montagneux comme dans la douceur des souvenirs juvéniles.