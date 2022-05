Délation sous l'Occupation : France 2 adapte l'enquête de Laurent Joly

Voici le résumé de l'intrigue :

Paris, 1942. Annette a 20 ans, Jean est à peine plus âgé, ils s’aiment et l’avenir leur sourit. Mais la déportation des juifs de France va bouleverser leur destin. Contrariés à l’idée que leur fils unique épouse une juive, les parents de Jean Jausion décident d'écarter la jeune Annette Zelman… et la dénoncent à la Gestapo. La machine est lancée, c’est trop tard. Annette est déportée à Auschwitz le 22 juin 1942... Inspirée d’une histoire vraie, l’histoire de nos jeunes amants éclaire de manière frappante comment la collaboration d’État et la délation ordinaire ont facilité la mise en œuvre de la « solution finale ».

Le téléfilm sera porté par Ilona Bachelier, dans le rôle-titre, accompagnée de Vassili Schneider (Jean), Julie Gayet (Christiane Jausion), Laurent Lucas (Hubert Jausion), Guilaine Londez (Kaïla), ou encore Daniel Cohen (Moishe). Côté réalisé, on retrouvera Philippe Le Guay, et au scénario, Emmanuel Salinger.

Cette fiction, inspirée d'une histoire vraie, est tirée du livre de Laurent Joly, Dénoncer les juifs sous l'Occupation, paru chez CNRS éditions.

À ÉCOUTER: Elle s'appelait Sarah, lu par Tatiana de Rosnay

Dans ce travail d'historien, le spécialiste de l’extrême droite et du régime de Vichy proposait une enquête approfondie sur cette France des années noires. Croisant approche institutionnelle et études de cas individuels, il y examinait tour à tour le rôle de la dénonciation dans les pratiques du commissariat général aux Questions juives, de la Gestapo, de la préfecture de Police et du journal Au Pilori.

À partir de correspondances privées inédites, il fait également revivre le destin de victimes, telle Annette Zelman, dénoncée à la Gestapo par les parents de son fiancé non juif et déportée en juin 1942.

Auteur de plusieurs essais historiques, Laurent Joly a notamment publié Naissance de l'Action Française en 2016, L'État contre les juifs en 2018, ou encore La falsification de l'Histoire en 2022, tous chez Grasset. Ce dernier essai tentait de resituer Éric Zemmour dans la tradition politique du « nationalisme ethnique », né au tournant du XXe siècle et dont les idées ont été portées au pouvoir en 1940. L'historien publiera ce 25 mai, La Rafle du Vél d'Hiv, toujours chez Grasset.

À LIRE: après le film, la série Auprès de moi toujours d'Ishiguro

La rafle dite du Vel d’Hiv est l’un des événements les plus tragiques survenus en France sous l’Occupation. En moins de deux jours, les 16 et 17 juillet 1942, 12.884 femmes, hommes et enfants, répartis entre Drancy (près de 4900) et le Vel d’Hiv (8000), ont été arrêtés par la police parisienne à la suite d’un arrangement criminel entre les autorités allemandes et le gouvernement de Vichy. Seule une petite centaine de ces victimes survivra à l’enfer des camps nazis.

Crédits : Bundesarchiv, Bild 101I-074-2852-36A / Reitzner / CC-BY-SA 3.0