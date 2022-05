Pinocchio : le menteur le plus traduit au monde depuis 150 ans

Si tous les Crétois sont des menteurs, Pinocchio était lui Italien — Florentin, même, si l’on se réfère à son créateur, journaliste et écrivain, Carlo Collodi. D’ailleurs, on s’en souvient souvent pour l’anecdote littéraire, mais en réalité, son personnage n’a pas achevé son existence heureux, dans la chair et les os d’un petit garçon : en réalité, Pinocchio s’est pendu. Oups ?

Histoire d'une marionnette...

Mais cette tragédie n’empêche pas l’Italie de savourer ce personnage : sur la plateforme New Italian Books — portail multilingue de promotion de l’édition contemporaine — une exposition numérique est proposée. Son commissaire, Mario Casari, est enseignant à l’université La Sapienza de Rome. Or, si Pinocchio compte parmi les plus traduits au monde, il devenait possible de réunir une collection des couvertures de toutes les éditions…

Voici donc un immense voyage que la marionnette nous propose, un tour du monde en images de ses propres aventures, traduites dans des langues parfois insolites : une trentaine d’idiomes chinois, une vingtaine de traductions russes, au moins une quinzaine en persan. Et à côté de cela, anglais, français, allemand ou espagnol, pour ne citer que les plus européennes et les plus populaires.

Certes, l’exposition mise en œuvre ne représente qu’une vision partielle, voire parcellaire de ces centaines de versions étrangères — mais elles dévoilent autant de visions du personnage, comme un kaléidoscope des représentations graphiques.

Du bulgare au lituanien, du malgache au swahili, du latin au trieste, l’exposition présente une cinquantaine de langues différentes. Elle montre comment un livre traduit n’est pas seulement un livre « réécrit dans une nouvelle langue », mais devient un « objet littéraire » différent de l’original grâce à sa position éditoriale et sa nouvelle charte graphique.

On parcourra dès lors ces époques et créations à cette adresse.