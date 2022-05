Jean-Baptiste de Froment sur les traces de Badroulboudour

Dans l’aéroport, les filles s’amusent follement au grand désespoir d’Antoine qui peine à seulement réfréner leur enthousiasme bruyant et dont les réprimandes peu convaincues ont essentiellement pour objectif de laisser croire aux passagers qui attendent aussi le départ vers le « Kloub », qu’il est un père attentif à ses enfants mais qui sait aussi s’en faire respecter… Mais entre ceux pour qui « les barbares sont à nos portes » et ceux qui l’enjoignent de ne laisser « jamais personne couper les ailes de ces petites filles », Antoine sent bien que ces vacances ne seront pas de tout repos et qu’il aurait certainement dû choisir une autre option !

En fait, sournoisement, c’est son ex-femme, Madeleine, qui, en faisant mine de l’en dissuader, avait réussi à lui faire prendre cette décision peu conforme à son mode de vie autant que de pensée, peu enclin qu’il était, habituellement, à se sentir à son aise dans ces ambiances de colonie de vacances pour adultes parfois débridés.

Lui, le spécialiste des contes de son lointain et illustre homonyme des XVII-XVIIIème siècles. Lui qui avait été sacré docteur es-lettres grâce à sa thèse sur les Mille et Une Nuits, traduction dudit homonyme, ce qui n’avait pas manqué d’attirer sur lui le regard de la délicieuse Madeleine. Lui qui avait partagé avec elle des voyages autour du monde puis la venue des filles, puis les « variations d’abord imperceptibles » de leur vie commune et pour finir « la perte définitive de leurs bagages » au retour d’un voyage à Tanger alors que lesdits bagages contenaient « tous les trésors de la famille ». Lui qui s’était retrouvé soudain dans « une chambre de bonne » où il s’était réfugié après que Madeleine lui eut intimé « l’ordre de quitter le domicile conjugal ».

Alors, se retrouvant pris en main par les A.D.D. (Animateurs Dévoués et Diligents) et emboîtant le pas des autres « kloubeurs », docilement, Antoine avait pris le parti de se fondre dans le groupe pour tenter d’y disparaître, d’y devenir invisible, transparent.

Mais quand, s’adressant au groupe, l’un des A.D.D., les avait tous enjoints de ne pas oublier qu’ils étaient là pour « s’éclater », pour atteindre « au sommet du grand escalier de la félicité » afin d’y trouver « Badroulboudour », là, Antoine était tombé des nues ! Pourquoi le nom de la princesse d’Aladin et la Lampe Mystérieuse dans la traduction originale d’Antoine Galland, celui d’il y avait trois cents ans, venait-il l’interpeler alors que ce nom avait été éclipsé depuis longtemps, effacé même, par toutes les versions depuis lors diffusées, y compris au cinéma ou en dessin animé ?

« Pleine lune des pleines lunes », Badroulboudour, ou encore Badr-al-Boudour ! Une créature merveilleuse. Celle qui « vient tout réconcilier ». Celle dont on peut, si on cherche bien, croiser le chemin….

Toute une perspective pour des vacances qui seront effectivement très différentes !

Grâces lui en soient rendues, Jean-Baptiste de Froment, avec cet ouvrage finalement pas aussi léger qu’il veut bien en donner l’impression, remet dans la lumière un homme que l’histoire a oublié derrière les histoires qu’il nous a léguées par son travail de traduction.

Antoine Galland, vous pourrez le confirmer par vous-mêmes avec quelques rapides recherches, est bien cet homonyme du héros de son livre qui, il y a tout juste un peu plus de trois cents ans, a livré aux contemporains de Louis XIV une traduction des contes arabes dont Shéhérazade a rempli les nuits du sultan Shahryar en prenant bien soin, au matin, de ne pas terminer son récit pour maintenir en haleine le sultan et échapper à la malédiction de toutes celles qui l’ont précédée.

Avec une malice certaine, Jean-Baptiste de Froment mêle à son récit l’histoire de celui qui fut membre de l’Académie des inscriptions et belles lettres, nous faisant entrer de plain pied dans une histoire qui devient, elle aussi, une histoire fabuleuse, un conte de fées, une histoire de plus, un accessit pour le lecteur, un bonus que Shéhérazade elle-même n’eut point désavoué.

Rien d’extraordinaire ou de bouleversant ou de profond dans ce roman mais il sème pourtant autour de lui une certaine félicité, un optimisme joyeux, une simplicité délicate, une bonhomie tranquille qui fait tourner les pages avec une certaine tendresse pour cet Antoine quelque peu malmené par un scénario qui le sort de sa quiétude, qui l’entraîne vers le déséquilibre et le malmène un peu dans le suivisme où le maintiennent son manque naturel d’initiative, son naturel réservé et sa tendance à l’évitement des obstacles plutôt qu’à leur abordage !

Mais les contes ont ceci de permanent : si Lagardère ne va pas à l’aventure, alors, c’est l’aventure qui ira à Lagardère !… Les événements s’enchaînent autour d’Antoine qui les subit mais pagaie un peu au-dessus de la vague pour maintenir le cap et finit même par prendre quelques initiatives qu’il ne regrettera pas.

Alors oui, entre les données historiques (je renonce à parler de « rappels » tant, en ce qui me concerne et jusqu’à ce que j’ouvre de livre, Antoine Galland était, pour moi, un parfait inconnu) et l’histoire de l’autre Antoine Galland qui est comme un conte de fées, c’est dans une lecture sympathique, divertissante, bien construite, bien racontée et bien écrite que vous allez vous lancer dès la première page sans lâcher l’ouvrage jusqu’à atteindre la dernière.