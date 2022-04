En Chine, une génération Z obsédée de lecture numérique

Ce samedi, la China Audio-video and Digital Publishing Association, engagée dans la production et l'exploitation de l'industrie de l'audiovisuel et de l'édition numérique, a dévoilé son rapport annuel sur la lecture numérique, durant la première conférence nationale sur la lecture organisée par Migu, une filiale de China Mobile, qui fournit des contenus numériques et des services culturels.

L'industrie de la lecture numérique en Chine connaîtrait une forte croissance, le marché continuant à s'étendre avec l'émergence constante d'œuvres de qualité. Ce rapport, retransmis par China Daily - média contrôlé par le pouvoir - montre désormais que la génération Z, soit les jeunes nés entre 1997 et 2010, domine largement le marché de la lecture numérique.

45 % des lecteurs numériques en Chine sont âgés de 19 à 25 ans, et environ 27 % d'entre eux ont moins de 18 ans : 72% des 506 millions de lecteurs numériques chinois sont donc issus de la nouvelle génération. Le nombre total de lecteurs numériques a d'ailleurs augmenté de 2.43 %.

Une véritable réussite pour la Chine, donc, qui voit son industrie de la lecture numérique atteindre 41.57 milliards de yuans, soit presque 6 milliards €, avec un taux de croissance de 18,23%.

400.000 ebooks chinois à l'étranger

En comparaison, le bilan de l'année 2020 s'élevait, pour le marché chinois de la lecture numérique, à 35,2 milliards de yuans. L'épidémie de COVID-19, qui a accéléré la transformation des pratiques de lecture, avait permis au nombre de lecteurs électroniques en Chine d'augmenter de 5,56%, pour atteindre 494 millions en 2020.

En 2021, 400.000 livres numériques chinois ont été publiés à l'étranger - notamment vers l'Amérique du Nord et le Japon. Selon Cheng Wu, PDG de China Literature, l'un des plus grands éditeurs de romans numériques du pays, ce sont les Analectes de Confucius, traduits en France par Charles Le Blanc et Rémi Mathieu chez Gallimard, qui ont été les plus populaires. Ils comptabilisent 30 millions de lecteurs, dont 80% d'entre eux ont moins de 30 ans.

La jeune génération est donc largement mise à l'honneur par ce nouveau bilan, qui fait écho aux analyses effectuées en France autour du livre numérique, telles celles du Centre National du Livre ou de la SOFIA.

Crédits : Eugene Liashchevskyi / Pexels