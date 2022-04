Un menhir breton indéracinable et non biodégradable

D’emblée, le tandem me parut des plus accueillants et plein de promesses. Self-made-man issu de l’immobilier, mais ayant soutenu Les Cahiers de l’Herne, Alain Moreau savait compter et prendre des risques mesurés. Avant d’aller vers l’édition grand public, il s’était assuré une machine à cash, La Pensée universelle où il avait industrialisé l’édition à compte d’auteurs. En s’associant à Jean Picollec, il entrait dans l’univers du non-fiction book.

L’un et l’autre, visionnaires, avaient anticipé que les éditeurs de livres allaient jouer un rôle clef dans les enquêtes éditoriales se substituant de plus en plus aux éditeurs de presse. Pour produire des documents inattaquables, Alain Moreau avait trouvé en Jean Picollec un solide encyclopédiste qui passait à la moulinette tous les manuscrits. Il est vrai qu’il avait fait ses classes chez Larousse.



Tant Moreau que Picollec manifestaient un exceptionnel esprit d’ouverture à l’égard des journalistes sans la moindre exclusive idéologique. Sachant détecter les valeurs montantes parmi les rédacteurs en place, ils allaient réveiller la scène médiatique avec leur collection les Dossiers dont Jean Montaldo, avec le Dossier S, fut le premier héraut. Logiquement mon projet d’ouvrir « une bibliothèque des médias » retint leur attention alors que jusqu’alors toutes les maisons bien établies avaient décliné ma proposition de collection.



Dans l’esprit de « la bibliothèque des sciences humaines » de Pierre Nora, je voulais publier soit des journalistes qui accepteraient se se plier à la rigueur académique, soit des universitaires qui ne jargonneraient pas et accepteraient de prendre en compte les réalités de l’entreprise. J’ai pu éditer L’Histoire de la Radio de René Duval ex Europe 1 et RTL, La presse à l’École de Daniel Morgaine, ancien de France Soir, les agences de Presse de Michael Palmer, plus ou moins tous mes compagnons de troisième cycle à l’université.

Et aussi, j’ai accouché au forceps La difficulté d’informer, état des lieux de la presse économique de Jean-Paul Pigasse, alors rédacteur en chef d’Entreprise et Quatre milliards de journaux, la somme de François Archambault, ex NRCO et Jean-François Lemoîne, futur patron du Groupe Sud Ouest. Avec toujours à mes côtés la main experte de la dévouée sage femme, Jean Picollec.



Bien que les livres sur les médias ne fassent jamais de grands scores en librairie, Jean Picollec parvint à prouver le contraire avec le beau succès du Dossier H comme Hersant de Dominique Pons qui recélait une perle : l’unique interview écrite du papivore.

Sous son propre label, avec autant de courage que d’inconscience, il récidivera en 1980 en sortant Une enquête de police sur le Canard enchaîné de Christian Plume et Xavier Pasquini. En 2014, il publiera Ils ont acheté la presse, une enquête fouillée de Benjamin Dormann pour comprendre pourquoi les journaux encensent ou se taisent, étouffent ou instrumentent.



Tant de liens de travail et surtout d’amitiés s’étant noués entre Jean Picollec et moi, tout naturellement, après le triste divorce entre lui et Alain Moreau, je l’accompagnais comme modeste actionnaire dans ses deux maisons successives, Les Éditions Jean Picollec et Jean Picollec éditeur. Pas de retour financier sur investissement, mais un droit de tirage sur les presque 500 livres qu’il a sortis sous son nom et une accessibilité immédiate à plusieurs centaines d’auteurs qu’il avait séduits et fidélisés.



Pensant qu’il n’y avait pas de meilleure stratégie de communication pour un chef d’entreprise en France que de publier un livre, j’ai fait héberger la plupart de mes productions par Jean Picollec qui a ainsi, via ma nouvelle collection Perspectives 2001, défendu les couleurs de Jean-Pierre Bouysonnie, ex pdg de Thomson, François Blamont, ex Sodeteg, Daniel Jouve, pionnier de la chasse de tête, Jacques Morin éminent conseil issu de l’X. Là encore son enrichissement des textes fut apprécié par tous ses auteurs même si leur questionnement par l’éditeur ressemblait à une session d’extraction à l’ancienne chez le dentiste.



Impossible, en peu de lignes, de résumer l’apport de Jean Picollec à l’édition, à la Bretagne qui lui tient chevillée au cœur et avant tout à ses amis. Il est la fidélité incarnée et la générosité à la puissance mille. Il n’a de cesse de vous faire profiter de ses connaissances, de ses intuitions, de ses réseaux multiples à travers le Monde. Parmi les exemples me touchant, je lui dois ma nomination comme chevalier des Palmes académiques récompensant mon implication au Master Management des Médias à l’Institut d’études politiques de... Rennes.



Tandis que tous les éditeurs que j’ai présentés dans Combat ont tiré leur révérence depuis bien longtemps, lui est là et résiste. C’est le menhir breton indéracinable et non biodégradable. Dans son dernier essai Mes aventuriers excentriques, Michel de Grèce donne une définition de ces figures hors normes qui me semble parfaitement cerner l’indomptable Jean Picollec. « Les aventuriers excentriques sont animés par un idéal, une idée, un rêve, une vocation qui les poussent en avant, sans regarder les dangers, les difficultés, les obstacles... Ils vont droit dans cette idée initiale et rien ne les arrête. Ils sont ainsi forcément hors des sentiers battus. »