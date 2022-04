La bonne vie en compagnie de Jean-Pierre Otte

Jean-Pierre Otte est l’un de mes écrivains fétiches et je relis souvent quelques-uns de ces livres : Le ravissement, Petite tribu de femmes, Un camp retranché en France, Un cercle de lecteurs autour d’une poêlée de châtaignes, Le Labyrinthe des désirs retrouvés... (tous publiés chez Julliard).

Commençons d’abord, pour donner le ton, par citer un bref extrait du livre de chroniques qui vient de paraître :

« Regardez, c’est l’aube : vous êtes pieds nus dans les herbes étincelantes de rosée, le chant des oiseaux déborde de partout, la lumière se lève aux douves de l’horizon, vous êtes là au milieu du monde, et vous n’êtes plus occupé que de vous-même, par vous-même, en vous-même, dans un élan où esthétique et éthique ne font plus qu’un. Voilà la simple et absolue beauté de ce miracle d’exister ! »

Tous ces textes réunis aujourd’hui sont dans une apologie des sens et constituent le condensé de la philosophie de vie d’un poète. Jean-Pierre Otte nous raconte ses voyages autour de sa maison, puis ses errances et ses vagabondages dans le Languedoc, sur le Larzac et dans les Pyrénées-Orientales.

Au passage il célèbre le renard, la corneille, l’effraie ou l’écureuil, décrypte les mythologies du quotidien, parle de créativité dans le temps libre, de l’envie de voler, de communication omniprésente, de la civilisation du vin, de l’olive et de la figue, et nous relate toutes sortes de rencontres, dont celles avec Michel Serres et Laurent Terzieff. En quelque sorte il fait flèche de tout bois et nous enivre avec son écriture chargée de signes et de saveurs.

Chez lui, le bien-vivre va de pair avec le bien écrire. Son style est à la fois compact et fluide, capiteux, musical, précis et fertile. Toujours le mot juste et l’image bellement ourdie dans une mouvance merveilleuse :