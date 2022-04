Le Petit Nicolas bientôt de retour pour des aventures inédites

Apparu pour la première fois en mars 1959, aujourd’hui le Petit Nicolas c’est 222 histoires publiées réunies en 14 volumes publiés chez IMAV édition et Folio Junior. Ces derniers se sont écoulés à 15 millions d’exemplaires dans le monde et ont été traduits dans 45 langues. Mais, Le Petit Nicolas c’est aussi 3 films cumulant 9 millions d’entrées dans les cinémas et déjà 2 séries d’animation.

Le Petit Nicolas revient dès le 11 avril prochain dans une toute nouvelle série d’animation en 3D intitulée « Le Petit Nicolas — tous en vacances ! » pour fêter les vacances de printemps. Elle sera diffusée sur la chaine M6 durant le programme M6KID. « Une série modernisée drôle et bienveillante qui nous plonge dans un univers de vacances idéales » apprend-on dans un communiqué.

Mais ce n’est pas tout puisque ces nouveaux épisodes de la vie du Petit Nicolas donneront lieu à 4 albums attendus pour le 7 juillet prochain directement adaptés de la série animée. « Quand le Petit Nicolas a su qu’animé par la volonté de la productrice Natalie Altmann, soutenu par M6, IMAV et Belvision, il allait partir en vacances, il a été drôlement content », s’exclame Anne Goscinny.

Et de poursuivre : « Les vacances, c’est chouette, mais quand elles sont synonymes de nouvelles histoires, de rires et de découvertes, c’est encore mieux. Dans mes veines coule l’encre dont Le Petit Nicolas est fait. Je le connais si bien... Tout au long de l’élaboration de cette merveilleuse aventure, je l’ai vu rigoler ! Fidèle à l’œuvre qui s’adresse tant aux petits qu’aux adultes en rappelant aux seconds que l’enfance, souvent, il suffit de se mettre à sa hauteur pour en éprouver les délices, cette nouvelle saison nous fait voyager sur un territoire imprenable : la mémoire de nos enfances. »

La productrice Nathalie Altmann explique à son tour : « Avec la création de cette nouvelle série, notre souhait, chez Media Valley, était d’apporter un souffle de modernité, notamment en donnant plus d’importance aux personnages féminins ; des “copines” que Nicolas va rencontrer lors de ses vacances familiales. Nous avons aussi souhaité nous situer délibérément dans cette époque colorée et joyeuse du début des années 60, en nous inspirant de son esthétisme tout en respectant l’esprit des dessins de Jean-Jacques Sempé. »

Mais encore : « La musique vient également renforcer ce côté un peu “vintage”, dynamisé par la mise en scène et l’intervention d’une 3D très graphique. Par ailleurs, l’œuvre de Goscinny et Sempé ne contenant que quelques nouvelles sur les vacances, la grande majorité des scénarios écrits pour cette série présente donc des histoires totalement originales. Toute l’équipe de l’unité jeunesse de M6 a suivi et soutenu cette ambitieuse production en 3D rendue 2D qui a nécessité la mobilisation de 150 collaborateurs répartis en France et en Belgique, et ce pendant plus de 24 mois. »