La géographie, pourquoi faire ?

Créée en 1821, la Société de Géographie réunit une communauté de 800 membres passionnés. Doyenne de ses homologues dans le monde, elle a célébré en 2021 son bicentenaire et avait fait de cette année, l’Année de la Géographie en France, dont l’objectif était de sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de cette discipline. La géographie est en effet plus que jamais d’actualité dans un contexte géopolitique très tendu, où la géographie devient incontournable pour la compréhension du monde et de son évolution.

Il est par ailleurs indispensable de connaître au mieux son environnement pour distinguer les croyances des connaissances et déceler les « fake news » et autres « infox » dans le flux d’informations reçu quotidiennement. C’est pourquoi, la Société de géographie, présidée par Jean-Robert Pitte, a décidé d’organiser avec l’Académie des Sciences Morales et Politiques, un grand colloque au titre volontairement provocateur pour interpeller le public : « À quoi sert la géographie ? »

Durant trois jours, du 7 au 9 avril, l’événement réunira des experts de tous horizons afin d’échanger sur la place de la géographie aujourd’hui et de réfléchir aux outils qui permettront aux jeunes de s’emparer de cette discipline.

Géographes académiques et autres férus de géographie comme des écrivains, intellectuels et personnalités: Jamy Gourmaud, Erik Orsena, Xavier Darcos... figurent parmi les intervenants qui feront part de leurs réflexions sur les thématiques du colloque :

• « Qu’est-ce que la géographie ? »,

• « Ce que peut la géographie pour le monde d’aujourd’hui »

• « Quelles formations et quels enseignements pour rendre la géographie populaire ? ».

Cet événement constitue l’occasion exceptionnelle d’aborder la diffusion du savoir géographique dans les médias et auprès du grand public, la participation des géographes aux grands débats actuels (climat, biodiversité, mondialisation économique, migrations, démographie, aménagement du territoire, géopolitique et géostratégie, etc.), ainsi que l’enseignement de la géographie à tous les niveaux de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Organisé en partenariat avec l’Académie des sciences morales et politiques et coordonné par Perrine Michon - Chargée de mission à l’Académie des sciences morales et politiques, maître de conférences en géographie – Université Paris Est-Créteil - ce colloque représente une formidable occasion de faire un état des lieux de la géographie en France avec les plus éminents spécialistes et passionnés de la discipline.

Ouvert à tous, les trois jours de présentation, discussion et débats seront retransmis en direct sur le site internet de la Société de Géographie. L'événement est proposée par le professeur Jean-Robert Pitte, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, Président de la Société de Géographie, auteur de plusieurs ouvrages dont L'Incroyable histoire de la géographie. 200 ans d'exploration du monde (Les Arènes) et Perrine Michon, géographe.

Le programme est disponible ci-dessous :