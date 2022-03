Le Gosse de Véronique Olmi : Joseph, 7 ans, né après la Première Guerre mondiale

Lorsque nous rencontrons Joseph, il a sept ans, c’est un petit môme parisien entouré de sa mère et sa grand-mère. Son père est mort, pas au champ d’honneur de la Grande Guerre, mais tout de même à cause d’elle, enfin bon il est mort. Joseph ne manque pas d’amour même si la grand-mère vit dans le passé et que sa mère aimerait bien avoir un futur.

Hélas, une rencontre, une grossesse hors mariage et la nécessité d’avorter auront raison de cette vie trop libre. Joseph si doué à l’école, Joseph si aimant, si doux, Joseph surnommé le roseau « car il siffle souvent, comme le vent quand il traverse les herbes. », Joseph va être arraché à sa vie pour être ballotté d’horreur en horreur.



Vous entendez ? Non ?

Je n’ai pas lu les articles de presse sur ce livre, je n’ai pas regardé Véronique Olmi quand elle est passée à la Grande Librairie, j’ai changé de chaîne quand un peu plus tard dans la même émission François Busnel en parlait à Gérard Depardieu. Joseph ne pouvait pas être multiple, émotionnellement ça n’était pas pensable pour moi. Comme si cette histoire n’existait que pour moi. Je ne sais comment l’expliquer, j’ai cherché, mais je ne sais pas. Est-ce parce que mon grand-père a été un enfant de l’Assistance ? La comparaison s’arrête pourtant là.

Vraiment, nous n’entendez rien ?

« Le courage de Joseph est invisible et permanent », mais lentement, doucement, avec application ils vont réussir à nous le courber notre Joseph et plus tard il faudra réapprendre à être libre, plus tard… quand il aura traversé l’indicible.



Tendez bien l’oreille !

Il y a des notes de musique entre chaque page de ce livre et si vous ne les entendez pas, Joseph lui les entend, et qu’il soit en train de travailler à la ferme, à la prison de la Petite Roquette ou dans ce bagne pour enfants appelé Mettray, la musique est son fil d’Ariane.

La musique qui adoucit, la musique qui nous accompagne et nous fait supporter, avec lui, l’insupportable, la musique qui redonne espoir, la musique qui nous rend l’amour.

La colonie de Mettray… comme j’aurais aimé que ça ne soit d’une fiction. Il y a aussi de petits fantômes dans ces pages.

Un livre déchirant et magnifique parce que le roseau plie, mais ne rompt pas. Il doit y avoir quelque chose de miraculeux dans l’écriture de Véronique Olmi pour qu’on en arrive à faire sienne une histoire qui ne nous ressemble pourtant pas… à moins que…

Le livre est refermé. Le manque incommensurable, mais la musique restera, Joseph aussi.